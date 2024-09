Putin respondrà amb armes nuclears si Rússia és atacada

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha escalat la seua retòrica nuclear a l’advertir que Moscou considerarà l’ús d’armes nuclears en cas de ser atacada per qualsevol Estat amb armament convencional. Amb aquestes paraules, el cap del Kremlin llança un avís a Occident perquè no autoritzi a Ucraïna l’ús de míssils de llarg abast. “Considerarem aquesta possibilitat si rebem informació fiable sobre un gran llançament massiu d’armes d’atac aeri i espacial i que aquestes travessin la nostra frontera”, va assegurar en el marc d’una reunió del Consell de Seguretat rus dimecres a la nit. “Em refereixo a míssils de creuer, drons, avions hipersònics o d’altres”, va afegir. Putin va justificar aquests canvis en la seua doctrina nuclear afirmant que la situació al món “està canviant activament”, la qual cosa propicia l’aparició de “noves fonts d’amenaça militar i riscos per a Rússia”.

L’anunci coincideix amb la visita als EUA del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, que ahir tenia previst presentar al seu homòleg nord-americà, Joe Biden, el seu pla per a la victòria, que inclou el subministrament d’armament per derrotar Rússia. Per la seua part, el secretari d’Estat dels EUA, Antony Blinken, va titllar de “total irresponsable” el canvi de postura de Putin i va assenyalar que l’anunci “jugarà una mala passada” a Rússia, perquè coincideix amb el debat de líders de tot el món a l’ONU, entre altres qüestions, pel que fa a “la necessitat d’un desarmament més ampli i de la no-proliferació nuclear”.

Biden anuncia 8.000 milions més en ajuda a Kíiv

El president dels EUA, Joe Biden, va anunciar ahir una nova bateria d’ajuts militars a Ucraïna valorada en 7.900 milions de dòlars. Ho va explicar hores abans de rebre el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, que va insistir a defensar la importància d’aquest tipus d’ajuts per avançar cap a la “victòria” davant Rússia. Així, Biden es va comprometre també a convocar un encontre a l’octubre a nivell de líders del conegut com a Grup de Contacte per a Ucraïna, que es reuneix de forma recurrent a la base alemanya de Rammstein i aglutina més de mig centenar de països aliats de Kíiv.En el pla bèl·lic, l’Exèrcit rus va anunciar nous avenços al front de Donetsk, i va assegurar haver pres la localitat d’Ukrainsk, un nus logístic clau per a les tropes ucraïneses que combaten en tota aquesta zona. D’altra banda, una dona de 62 anys va morir en un nou atac massiu rus amb drons llançat de matinada a la regió ucraïnesa riberenca del mar Negre d’Odessa.