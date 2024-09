Comín confia a tornar a l'Eurocambra malgrat la sentència del TJUE

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exconseller Toni Comín va afirmar ahir que “recorrerà a totes les vies possibles” per poder exercir com a eurodiputat i es va mostrar “convençut” que podrà fer-ho l’any que ve. “Continuarem lluitant des de l’exili fins que faci falta, i guanyarem”, va subratllar en declaracions a TV3, l’endemà que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avalés, dijous, que l’Eurocambra es negués a acceptar-lo com a eurodiputat després de les eleccions europees del 2019. La cort va subratllar que l’Eurocambra s’havia de cenyir a la llista de parlamentaris traslladada per la Junta Electoral Central espanyola, que va excloure Comín i Carles Puigdemont perquè no van anar a Madrid a jurar la Constitució per evitar ser detinguts.