Netanyahu eleva l'amenaça contra el Líban i avisa l'Iran: “Si ataqueu, anirem més fort”

El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va deixar clar ahir a l’Assemblea General de l’ONU que no pensa acceptar un alto el foc ni a Gaza ni al Líban i, després d’assegurar que el seu país “està en guerra lluitant per la seua vida”, va amenaçar l’Iran amb dures represàlies en cas d’un atac. “Si ens ataqueu, atacarem més fort. No hi ha cap punt a l’Iran on el braç d’Israel no pugui arribar”, va advertir, abans de proclamar que el seu país “està guanyant” la guerra. El primer ministre israelià va fer el seu discurs mentre l’Exèrcit hebreu continuava atacant objectius de la milícia xiïta libanesa Hezbollah.

En aquest context, Netanyahu, que no ha sol·licitat reunir-se amb el secretari general de l’ONU, António Guterres, va insistir que Israel continuarà “colpejant Hezbollah amb tot el seu poder” fins a “assolir tots els nostres objectius”. Malgrat els atacs israelians a la Franja de Gaza i el Líban, va assegurar que només “busca la pau” i que està lluitant per defensar-se d’“enemics salvatges”.D’altra banda, el primer ministre israelià va allargar la mà a l’Aràbia Saudita per a un eventual acord de pau i reconeixement mutu que, va afirmar, portaria una era de prosperitat a la regió. “Una pau així seria un jaló històric, portaria la reconciliació entre àrabs i Israel, l’islam i el judaisme, la Meca i Jerusalem”, va assegurar.Tanmateix, el ministre d’Exteriors saudita, Faisal bin Farhan, va rebutjar la proposta de Netanyahu, al qual va retreure “no haver esmentat ni una sola vegada Palestina” en la seua intervenció davant de les Nacions Unides. “Ni una sola vegada no ha esmentat els palestins i aquest és exactament el problema”, va subratllar.Les dures paraules de Netanyahu arriben mentre la comunitat internacional centra els seus esforços a intentar impedir una guerra total a la regió. Dimecres, en el marc de l’Assemblea General de l’ONU, dotze potències, encapçalades pels EUA i França, van demanar que s’aturin les hostilitats immediatament i durant 21 dies, a més de proposar també una treva a Gaza. Abans de la compareixença de Netanyahu ahir, les autoritats israelianes s’havien obert a estudiar la proposta.

Israel bombardeja la seu de Hezbollah a Beirut

L’exèrcit d’Israel va bombardejar ahir el quarter general de la milícia libanesa Hezbollah, ubicat sota edificis residencials a Beirut, la capital del Líban. L’objectiu de l’atac seria el cap del grup xiïta, Hassan Nasrallah, encara que al tancament d’aquesta edició es desconeixia si aquest era a l’edifici en el moment de l’atac. “Després de gairebé un any en el qual Hezbollah va disparar coets, míssils i drons suïcides contra civils israelians, després de gairebé un any en el qual Israel va advertir el món i li va dir que havia d’aturar Hezbollah, Israel està fent el que tot Estat sobirà del món faria”, va dir el portaveu militar israelià, Daniel Hagari.Almenys dos persones van morir i 76 més van resultar ferides en el bombardeig, segons el ministeri de Salut libanès, que va descriure aquestes xifres com un balanç preliminar, tenint en compte la força i intensitat de l’atac israelià. A més, l’Agència Nacional de Notícies del Líban va informar que els bombardejos van provocar una “gran destrucció” i l’ensorrament de diversos immobles residencials. Aquest és el sisè atac contra la zona des de l’inici del foc creuat entre les parts el 8 d’octubre del 2023 i el quart en tan sols una setmana.Per la seua part, el coordinador humanitari de l’ONU per al Líban, Imran Riza, va alertar que l’increment dels bombardejos israelians són “catastròfics” i va lamentar que el país “passa el seu període més mortífer en una generació”.

Teheran avisa amb respondre en cas que esclati una “guerra oberta”

El ministre d’Exteriors de l’Iran, Abbas Araqchi, va advertir que Teheran “no es quedarà indiferent” en cas que esclati una “guerra oberta” al Líban, enmig de l’increment dels bombardejos per part d’Israel contra territori libanès durant els últims dies. Així mateix, va lamentar la “incapacitat” i el “fracàs” de la comunitat internacional a l’hora de “posar fi als crims del règim d’ocupació sionista” i a més també va ressaltar que això ha portat que la situació a la Franja de Gaza i al Líban sigui “alarmant”.En la mateixa línia, el primer ministre de l’Iraq, Mohammed Shia al-Sudani, va criticar a l’Assemblea General de les Nacions Unides la “vergonyosa paràlisi” de la comunitat internacional davant de l’ofensiva militar d’Israel contra la Franja de Gaza i que aquesta inacció “empodera els criminals perquè expandeixin el conflicte”, en aparent referència als atacs israelians contra el Líban.