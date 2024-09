Almenys nou morts al bolcar un cayuco en aigües canàries

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys nou migrants van morir ahir i 48 més estan desapareguts després de bolcar ahir a la matinada un cayuco davant les costes d’El Hierro, un naufragi que pot convertir-se en la tragèdia migratòria més gran ocorreguda a les Canàries des del 2009. L’embarcació, que havia sortit des de Mauritània amb un total de 84 persones a bord, va bolcar al posar-se dempeus nombrosos ocupants durant el rescat, que es va portar a terme de nit i en condicions climatològiques adverses, amb ratxes de vent d’uns 37 quilòmetres per hora. Van ser els ocupants del mateix cayuco, tots homes i d’origen malià, maurità i senegalès, els que van avisar el 112 que se’ls havia parat el motor de l’embarcació. Aquests portaven dos dies sense aigua i sense menjar.

Els equips de rescat van aconseguir socórrer 27 persones amb vida i van treure de l’aigua els cadàvers de nou migrants. Tot i això no esperen recuperar més cossos. Aquest naufragi pot convertir-se en la tragèdia migratòria més gran ocorreguda a les Canàries en 30 anys d’arribades de pasteres, per sobre del succeït el 15 de febrer del 2009 a Lanzarote, on van morir 25 persones. El president canari, Fernando Clavijo, va insistir a denunciar la crisi migratòria que afecta l’arxipèlag i va exigir a Espanya i la UE actuar com més aviat millor de forma “decidida”.