Israel mata el líder de Hezbollah i diversos comandants al destruir el seu quarter general

L’Exèrcit israelià va anunciar ahir la mort del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, arran del bombardeig efectuat divendres contra la seu de la milícia xiïta libanesa, al sud de Beirut. Va assegurar haver matat altres comandants del grup i Hezbollah va prometre revenja. Així mateix, la milícia xiïta va confirmar la mort del seu líder i va garantir que “continuarà la batalla” contra Jerusalem. “Nasrallah està ara amb Al·là com a gran màrtir. Se suma a la caravana de màrtirs immortals, la marxa dels quals ha liderat durant trenta anys de victòria en victòria”, va anunciar en un comunicat, en el qual va subratllar que “seguirà amb la seua gihad contra l’enemic en suport a Gaza i Palestina, en defensa del Líban”.

Per la seua part, l’Exèrcit d’Israel va subratllar que “Nasrallah ja no podrà terroritzar més el món”. Hores abans de l’anunci de la milícia xiïta, havia anunciat que l’atac llançat divendres també va provocar la mort del comandant del Front Sud de Hezbollah, Ali Karki, i altres comandants. Aquests es trobarien al quarter general subterrani de l’organització, al sud a Beirut, quan va ser bombardejat.L’atac de l’exèrcit hebreu ha elevat encara més el temor d’una gran resposta del Líban, per la qual cosa Israel està en estat d’alerta màxima. Amb tot, lluny d’acovardir-se, les tropes israelianes van portar a terme ahir nous atacs als suburbis meridionals de Beirut, coneguts com el Dahieh, on la vigília va matar Nasrallah.El cap d’Estat Major de l’exèrcit hebreu, Herzi Halevi, es va mostrar taxatiu a l’assegurar que “qualsevol que amenaci Israel, sabrem com arribar a ells. Al nord, al sud i en llocs més llunyans”. L’exèrcit també va assegurar haver matat un dels líders de Hamas a Síria, Ahmed Muhammad Fahd, arran d’un bombardeig sobre el sud d’aquest país.Des que Israel va iniciar dilluns una extensa campanya de bombardejos contra el sud i l’est del Líban, precedida per l’explosió d’aparells de comunicació en mans de membres del grup xiïta, més de 700 persones han mort al país aquesta setmana, segons el ministeri de Salut Pública libanès.

L’Iran insta els països musulmans a ajudar i venjar la milícia libanesa

El líder suprem de l’Iran, Ali Khamenei, va instar ahir els països musulmans a recolzar “amb els seus recursos” Hezbollah per “ajudar a enfrontar el règim usurpador, cruel i malvat”, amb referència a Israel, a qui a més va titllar de “gos rabiós sionista”. Va advertir que el poble libanès farà que l’“agressor i el malvat enemic” se’n penedeixi i va agregar que el destí d’aquesta regió el decidiran les forces de resistència encapçalades per Hezbollah. Khamenei, acèrrim enemic d’Israel i aliat del Líban, va afirmar que “els criminals sionistes haurien de saber que són massa petits com per causar un mal significatiu a la forta estructura de Hezbollah al Líban”. “L’assassinat en massa de dones, nens i civils no afecta la resistència”, va subratllar. D’altra banda, Khamenei ha declarat cinc dies de dol per la mort de Nasrallah. El Líban, Síria, l’Iraq i el Iemen n’han declarat tres. Milers d’iranians van sortir als carrers en ciutats del país per protestar i clamar revenja per la mort de Hassan Nasrallah, amb crits de “mort a Israel i als EUA”, a qui responsabilitzen per la mort de milers de palestins i libanesos pel subministrament d’armes a Tel-Aviv. Al seu torn, la milícia palestina Hamas va censurar la mort de Nasrallah, encara que va confiar que serà rellevat per un líder encara “més fort i decidit”. Després de denunciar a la comunitat internacional el seu “silenci i inacció” davant de l’ofensiva israeliana, va assegurar que l’assassinat de Nasrallah és “un acte covard de terrorisme, una massacre i un crim atroç, la qual cosa demostra una vegada més la brutalitat de l’ocupació”. Al contrari, el president dels EUA, Joe Biden, va assegurar que la mort del líder de Hezbollah és “una mesura de justícia per a les seues moltes víctimes, incloent milers de civils nord-americans, israelians i libanesos”. “Nasrallah i Hezbollah van ser responsables de matar centenars de nord-americans durant un regne de terror de quatre dècades”, va afirmar, i va remarcar que “els EUA donen suport completament al dret d’Israel a defensar-se de Hezbollah, Hamas, els houthis i qualsevol altre grup terrorista recolzat per l’Iran”.

Va convertir la milícia religiosa en partit al poder del Líban

Hassan Nasrallah era un dels principals aliats de l’Iran en el conflicte amb Israel des de la seua arribada al poder de Hezbollah el 1992. Nascut el 1960, va assumir el poder de la milícia xiïta amb 32 anys, després que les tropes israelianes matessin el seu predecessor en una emboscada al Líban. Nasrallah, que el 2000 va forçar la retirada de les tropes israelianes del seu país després de 18 anys d’ocupació, va consolidar Hezbollah al poder del Líban projectant-lo més enllà de ser una milícia o confraria religiosa. El grup no ha nomenat encara el seu successor, però Hashem Safi al-Di, cap del Consell Executiu de Hezbollah i cosí de Nasrallah, es perfila com a candidat.