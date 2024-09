Junqueras proposa dos lleidatanes per a la direcció d'Esquerra

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident d’ERC i candidat a liderar el partit Oriol Junqueras va presentar ahir els principals noms que formaran part de la seua llista, Militància Decidim, que inclou dos lleidatanes, la senadora Laura Castel i l’exalcaldessa de Ponts Solés Carabasa. Ho va fer en un acte a Barcelona amb Elisenda Alamany, a qui proposa com a secretària general del partit, i que amb ell forma part d’un equip de 13 persones amb accent “municipalista” que vol “empoderar les bases”. Junqueras suggereix l’eurodiputada Diana Riba com a presidenta adjunta, mentre que Carabasa ocuparia una vicepresidència general dedicada al món rural. Castel, per la seua banda, seria vicesecretària de coordinació de cambres legislatives.