Autocaravanes protesten per reclamar espais per estacionar

Hi van participar mig centenar d’autocaravanes. - ACN

Mig centenar d’autocaravanes van protagonitzar ahir una marxa lenta a Sant Pere Pescador (Alt Empordà) per reclamar espais públics on poder estacionar.

D’aquesta manera, els membres de l’Associació d’Autocaravanistes Catalunya Avança (acaVANça) denuncien així que se’ls impedeix passar la nit en aparcaments públics del nucli urbà i accedir per gàlib als que hi ha davant de la platja i asseguren que “per llei” són com qualsevol altre vehicle.