Israel manté la pressió militar al Líban i llança un atac a gran escala sobre el Iemen

Israel va tornar a llançar un atac aeri aquest diumenge contra els suburbis del sud de Beirut, tot just 24 hores després de confirmar la mort del líder del grup xiïta Hezbollah, Hassan Nasrallah, i el comandant del front sud Ali Karaki, en un bombardeig divendres contra la capital libanesa. “L’Exèrcit va portar a terme un atac precís a la zona del Dahieh de Beirut”, van dir les forces israelianes en un breu comunicat. Així mateix, l’Exèrcit d’Israel va anunciar que va matar més d’una vintena de membres del grup polític i milicià Hezbollah al bombardeig massiu a Beirut de divendres.

L’Exèrcit va dir que també van morir Ibrahim Hussein Jazini, identificat com el cap de la unitat de seguretat de Nasrallah; Samir Tawfiq Dib, el seu assessor; Abed al-Amir Muhammad Sablini, cap de l’enfortiment de forces de Hezbollah, i Ali Naaf Ayoub, responsable de coordinar atacs, segons Israel.

Més d’un milió de libanesos han abandonat les seues llars després dels bombardejos israelians

Al voltant d’un milió de persones han abandonat les seues cases els últims dies al Líban (país amb 6 milions d’habitants) a causa de la campanya d’atacs sense precedents que Israel manté contra el sud i est del país, i els suburbis de Beirut, va anunciar el primer ministre libanès, Najib Mikati.De forma paral·lela, els militars israelians van llançar ahir també una operació a “gran escala” contra els rebels houthis a la ciutat portuària de Hodeida, a l’oest del Iemen, l’endemà que els insurgents xiïtes reivindiquessin el llançament d’un míssil balístic contra l’aeroport Ben-Gurion de Tel-Aviv. L’Exèrcit israelià va afirmar en un comunicat que “desenes d’avions de les forces aèries, inclosos caces i avions de reabastament i intel·ligència, van atacar objectius militars del règim terrorista houthi a les zones de Ras Isa i Hodeida al Iemen”, on van tenir com a blanc “centrals elèctriques i el port marítim, utilitzat per importar petroli”. Aquests atacs, a més, no frenen l’ofensiva sobre Gaza, on el grup Hamas manté desenes de ciutadans israelians segrestats, i ahir mateix quatre gazians van morir i un número indeterminat va resultar ferit, entre els quals alguns de gravetat, al bombardeig israelià d’una altra escola a la ciutat de Beit Lahia.En aquest sentit, segons dades de les autoritats gazianes, almenys 183 centres que acullen desplaçats, incloses 163 escoles, han estat atacades per Israel des que va començar la guerra. Al seu torn, més de 1.000 persones han mort en aquests atacs.

Iran “manté obertes totes les possibilitats, fins i tot la guerra”

El ministre d’Afers Exteriors iranià, Abbas Araghchi, va advertir ahir des de Nova York que “totes les possibilitats estan obertes” al conflicte amb Israel, fins i tot la de la guerra després de la mort divendres en un bombardeig israelià del líder del partit milícia libanès Hezbollah, Hassan Nasrallah, aliat de Teheran. “Tothom reconeix el perill d’una guerra a la regió. Aquesta situació és molt perillosa i totes les possibilitats estan obertes en aquest moment”, va afirmar. A més, ha subratllat que la mort de Nasrallah “no debilita la resistència” i que “la sang del màrtir Hassan Nasrallah augmenta la força de Hezbollah, el seu impuls i el creixement dels seus efectius.”D’altra banda, ahir a la nit es va informar que el cap del Consell Executiu del grup xiïta libanès Hezbollah, el clergue Hashem Safi al-Din (primer de Hassan Nasrallah), va ser elegit secretari general de l’organització.