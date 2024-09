Reprenen la recerca a El Hierro dels 54 desapareguts al bolcar un cayuco

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els equips d’emergències ahir a les vuit del matí hora local reprenien la recerca de les 54 persones que estan desaparegudes després de bolcar ahir un cayuco davant l’illa d’El Hierro. Tres mitjans aeris i tres de marítims formaven el dispositiu de recerca, segons van informar fonts de Salvament Marítim. Una embarcació va costejar per l’illa, mentre la resta de mitjans es van concentrar a la zona on es va produir el naufragi, a 6,4 quilòmetres d’El Hierro. En total van treballar una embarcació de Salvament Marítim, una de Creu Roja i una patrullera de la Guàrdia Civil. El president de les Canàries, Fernando Clavijo, va informar que els equips d’emergències no esperen recuperar més cossos de les persones que van caure dissabte al mar quan va bolcar un cayuco a El Hierro fins d’aquí a tres dies, quan surtin a la superfície. Fernando Clavijo va assenyalar que, no obstant, es mantindrien les tasques de rescat, que es desplaçaran cap a l’est de l’illa, a favor dels corrents marítims, a fi de poder localitzar les 54 persones que estan desaparegudes.

Per altra banda, Clavijo, a més, va alertar: “Estem en una situació de crisi humanitària en majúscules. Necessitem que ens ajudin, les Canàries necessiten ajuda, necessiten aquesta ajuda els qui venen buscant una vida millor.”