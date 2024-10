Israel es prepara per a la invasió terrestre del Líban, segons els EUA

Els atacs llançats per Israel van colpejar per primera vegada un edifici del centre de Beirut. - EUROPA PRESS

Israel i el grup xiïta libanès Hezbollah van assegurar ahir estar preparats per a una confrontació terrestre al sud del Líban, malgrat les constants crides internacionals a una desescalada després de setmanes de bombardejos de l’Estat jueu al seu país veí.

El diari The Washington Post va informar, citant fonts oficials del Govern dels EUA, que l’Exèrcit d’Israel estaria preparant una incursió militar terrestre imminent al sud del Líban. L’operació seria d’abast limitat i afectaria diverses poblacions al llarg de la frontera i l’objectiu serien infraestructures de la milícia xiïta com túnels, llançacoets o magatzems d’armes. Les Forces Armades israelianes van declarar “zona militar tancada” una àrea de la frontera amb el Líban i hi van prohibir l’accés a personal civil.Hezbollah, sense encara líder després de l’assassinat de Hassan Nasrallah en un atac aeri israelià divendres contra els suburbis de Beirut, es va mostrar desafiador davant les amenaces d’una invasió terrestre imminent d’Israel. El seu número dos, Naim Qassem, va advertir que “la Resistència està preparada per a la confrontació terrestre amb l’enemic” i es va mostrar confiat que Hezbollah en sortirà “victoriós” malgrat les nombroses pèrdues.Mentrestant, l’Exèrcit israelià va continuar la seua ofensiva contra els principals bastions del grup xiïta, en una jornada en què per primera vegada un barri de Beirut va ser objectiu d’un atac que va causar almenys quatre morts. La facció Front Popular per a l’Alliberament de Palestina va confirmar la mort de tres dels seus líders militars i polítics. Així mateix, Hamas va confirmar la mort del seu líder al Líban.

L’Iran adverteix que “tallarà mans i peus” si s’amenaça la seua seguretat

El Govern de l’Iran va assegurar ahir que “no deixarà sense resposta” les “agressives accions” d’Israel, arran de la mort del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en una sèrie de bombardejos divendres a Beirut, si bé va descartar que es plantegi enviar tropes al Líban per donar suport al grup. Així ho va afirmar el portaveu del ministeri d’Exteriors, Nasser Kanani, que, malgrat afirmar que Teheran “no busca la guerra”, afirma que “tallarà les mans i els peus a l’agressor” si s’amenaça la seua seguretat.