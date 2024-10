Assange: “Soc lliure per haver-me declarat culpable de fer periodisme”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, va assegurar ahir en una intervenció al Consell d’Europa que si és lliure és perquè es va declarar “culpable d’haver fet periodisme”. “Vull ser totalment clar: no soc lliure perquè hagi funcionat el sistema. Estic lliure, després d’anys d’empresonament, perquè em vaig declarar culpable d’haver fet periodisme”, va dir Assange, que ahir va trencar el silenci després de sortir al juny d’una presó de màxima seguretat de Belmarsh (Regne Unit). “Em vaig declarar culpable de buscar informació d’una font. Em vaig declarar culpable d’obtenir informació d’una font i em vaig declarar culpable d’informar el públic d’aquesta informació. No m’he declarat culpable de res més”, va continuar Assange, que va ser privat de llibertat entre 2012 i 2024, primer a l’Ambaixada de l’Equador a Londres i després a la presó. La posada en llibertat d’Assange va ser possible després d’un acord amb el departament de Justícia dels EUA en què es va declarar culpable de violar l’esmentada llei d’espionatge, la qual cosa suposava una condemna de 62 mesos de presó que va quedar anul·lada pel temps ja complert a Belmarsh. Assange, que va considerar que ha estat “un pres polític” perquè els EUA el van acusar de 18 càrrecs per delictes d’espionatge i intrusió informàtica, va afirmar que “la transició d’anys de condemna en una presó de màxima seguretat abans d’aparèixer davant dels representants de 46 països ha estat un canvi realment profund”. Va dir també que el seu acord amb la justícia nord-americana li impedeix denunciar al país sobre la sol·licitud d’extradició ni demanar informació sobre el que va passar i va afirmar que la CIA ha quedat “impune” davant dels jutges del seu país.

Assange, que es va fer famós el 2010 arran de filtrar milers de documents de contingut sensible que van revelar els secrets als Estats Units de les guerres de l’Iraq i l’Afganistan, va dir que “els periodistes han de ser activistes de la veritat”. El seu principal objectiu és ara readaptar-se a la vida en llibertat: “La readaptació al món inclou algunes coses positives però també complicades com tornar a ser un pare d’un fill que ha crescut sense mi. Tornar a ser un marit”, va manifestar Assange.