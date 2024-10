Israel intercanvia noves amenaces amb l'Iran mentre continuen els combats al Líban

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els combats entre les forces de la milícia xiïta libanesa Hezbollah i l’Exèrcit d’Israel van continuar ahir a la zona fronterera malgrat les crides de la comunitat internacional a un cessament en les hostilitats i enmig de les noves amenaces mútues entre Israel i l’Iran, que podrien escalar la tensió i atansar tots dos països a una guerra oberta després que Teheran llancés dimarts a la nit prop de 200 míssils contra l’Estat jueu, la majoria interceptats per la cúpula de ferro.

El Govern iranià va avisar Israel que si respon a l’atac la resposta que farà “serà molt més severa”, ja que només ha utilitzat una petita part de la seua capacitat d’atac. “La nostra acció ha acabat llevat que el règim israelià decideixi incitar noves represàlies”, va dir el ministre iranià d’Exteriors, Abbas Araghchi. Mentrestant, milers d’iranians es van congregar als carrers de Teheran per celebrar l’atac amb míssils del seu país contra Israel la vigília, amb crits de “mort a Israel” i “mort als Estats Units”.Per la seua part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va advertir el règim de Teheran que “va cometre un gran error” amb el llançament de míssils i “pagarà per això”. En aquesta línia, el cap de l’Estat Major d’Israel, Herzi Halevi, va advertir que el país té prou capacitat militar per atacar “qualsevol punt” del Pròxim Orient. En aquest context, el president nord-americà, Joe Biden, va advertir Israel que els EUA no donaran suport que s’ataquin instal·lacions nuclears a l’Iran.A la frontera amb el Líban van seguir els combats entre l’Exèrcit israelià i les forces de Hezbollah. L’Estat hebreu va reconèixer la mort d’almenys vuit dels seus soldats durant aquests enfrontaments, els primers morts en territori libanès des de la guerra del 2006, mentre que el grup xiïta va assegurar haver repel·lit l’entrada d’una “força d’infanteria” israeliana que provava de penetrar en la localitat fronterera d’Oddaisseh. Les Forces Armades israelianes van informar que han començat a mobilitzar tropes d’infanteria i unitats blindades a les operacions al sud del Líban, la qual cosa suggereix que l’operació podria haver-se estès ja més enllà d’“atacs limitats”.Així mateix, els bombardejos d’Israel contra zones de Beirut i Gaza van continuar malgrat les crides de la comunitat internacional a un cessament en les hostilitats, davant del temor que el conflicte s’estengui a tota la regió.

Israel declara el líder de l’ONU persona no grata

El ministre d’Exteriors israelià, Israel Katz, va anunciar ahir que ha decidit declarar persona no grata el secretari general de l’ONU, António Guterres, i prohibir-li l’entrada al país, ja que considera que no va condemnar “de forma inequívoca” l’atac iranià de dimarts. “Qui no pot condemnar de forma inequívoca l’atroç atac de l’Iran contra Israel no mereix posar ni un peu en territori israelià. Es tracta d’un secretari general antiisraelià que dona suport a terroristes, violadors i assassins”, va advertir Katz. Dimarts, minuts després del final de l’atac, Guterres va condemnar “el creixement del conflicte a l’Orient Mitjà amb una escalada rere una altra”, i va reiterar la necessitat d’un alto el foc. “Això ha de parar. Necessitem absolutament un alto el foc”, va escriure sense esmentar de forma directa l’Iran. El ministre també va acusar el líder de l’ONU de no haver denunciat les atrocitats de Hamas durant l’atac múltiple del 7 d’octubre.Guterres va sortir al pas de les crítiques llançades per Israel sobre la suposada equidistància respecte a l’atac perpetrat per l’Iran, i va defensar que la seua condemna al règim iranià era “òbvia” en el context del comunicat que va fer públic després del bombardeig. “Torno a condemnar enèrgicament l’atac massiu amb míssils de l’Iran contra Israel”, va dir durant la reunió del Consell de Seguretat de l’ONU. Grans potències, excepte els EUA, van sortir també en la seua defensa.

La Moncloa activa l’evacuació d’uns 350 espanyols del Líban

La ministra de Defensa, Margarita Robles, va confirmar que Espanya ho té tot preparat per enviar avui mateix dos avions de l’Exèrcit de l’Aire en direcció a Beirut per evacuar prop de 350 espanyols que volen sortir del Líban després de l’escalada del conflicte amb Israel. La titular de Defensa va detallar que l’operació d’evacuació està a punt i que hi ha prop de 350 ciutadans espanyols al Líban, d’entre els més de 1.000 inscrits com a residents al país, que han comunicat la voluntat de ser repatriats a Espanya. L’èxit de l’operació dependrà, segons Robles, de “la situació en els espais aeris” en aquest país. Així mateix, El Govern central ha decidit reduir el personal de l’ambaixada espanyola al Líban “a l’estrictament necessari” davant de la situació al país.

Els futurs del petroli moderen el seu avenç

Els futurs del petroli van moderar ahir el seu avenç després d’informar els Estats Units de l’augment dels barrils de cru en reserva i que els plans de producció de l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) i altres Estats associats es mantenien sense canvis. El cru acumulava fins ahir a la tarda una alça superior al 2% i una altra del 6% des que va transcendir que l’Iran es disposava a llançar míssils contra Israel. El barril Brent, de referència a Europa, va contenir la seua pujada al 0,37%, fins als 73,83 dòlars (66,84 euros).

Explosions a prop de l’ambaixada d’Israel

Tres persones van ser ahir detingudes en relació amb dos explosions registrades al nord de Copenhaguen, a prop de l’ambaixada d’Israel i sense víctimes, va informar la Policia danesa. El cos no va confirmar si hi ha una connexió entre les explosions i l’ambaixada. La Policia sueca va confirmar també que dimarts a la nit hi va haver un tret contra la delegació diplomàtica israeliana a Estocolm. “Cap persona ha resultat ferida i s’ha obert una investigació preliminar sobre un delicte greu amb armes. No hi ha detinguts”, va informar.