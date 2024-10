Junts assenyala que Puigdemont no exercirà com a cap de l’oposició al Parlament

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del grup de Junts per Catalunya al Parlament, Albert Batet, ha dit aquest dijous que l’expresident català Carles Puigdemont no exercirà com a cap de l’oposició del Govern de Salvador Illa a la cambra catalana. "El president Puigdemont i Junts no assumirem el càrrec de cap de l’oposició ni els càrrecs de confiança que van associats", ha assegurat Batet en una roda de premsa des de Waterloo (Bèlgica), on el partit s’ha reunit els dos últims dies per preparar l’inici del curs i el debat de política general que se celebrarà la setmana que ve.

Una decisió que és "per a tota la legislatura", ha assenyalat Albert Batet. "Nosaltres no hem vingut a fer oposició. Venim a construir una alternativa forta, potent, a favor dels catalans i les catalanes, que faci que es respecti Catalunya i que evidenciï que la dependència de Madrid no és bona per als catalans", ha afirmat el president del grup parlamentari.

Aquesta decisió comportarà també canvis interns a Junts, ha dit Batet, de tal manera que la portaveu del grup, Mònica Sales, assumirà tasques executives i d’organització del partit. "Iniciem, per tant, una nova etapa", ha afegit Batet. Sobre el debat de política general, Sales ha dit que Junts està encara acabant de preparar les propostes de resolució i ha apuntat que les presentarà sense comptar amb ERC. "Hem d’abordar aquest debat de política general sabent qui som, què som, què volem i que aquestes propostes de resolució siguin una definició del que, òbviament, és JxCAT", ha indicat Sales.