Óscar Puente suggereix eliminar els abonaments gratuïts de Rodalies

El ministre de Transport, Óscar Puente, va advocar ahir per eliminar la gratuïtat dels abonaments de Rodalies i de mitjana distància i substituir-la per ajuts als usuaris habituals, als joves i a persones en situació de vulnerabilitat. Aquests abonaments, que es van posar en marxa el 2022 per alleujar l’impacte de la inflació per la guerra a Ucraïna, expira el 31 de desembre. Puente va afirmar que el Govern central està “deliberant” sobre la continuïtat d’aquesta mesura. Va afirmar que els abonaments gratuïts “són positius des del punt de vista fiscal”, però va subratllar que “l’aposta econòmica sobre el transport públic passa per la qualitat, l’augment de l’oferta, les freqüències i el confort.” El ministre va fer aquestes declaracions el mateix dia en què es va reunir amb la consellera de Transports, Sílvia Paneque, qui va considerar Rodalies com una de les seues prioritats. La consellera va explicar que abans d’acabar l’any remetran a la Moncloa un model d’empresa mixta per a la gestió del traspàs de Rodalies a la Generalitat.