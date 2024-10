Puigdemont exigeix a Sánchez negociar sense mitjancers

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va reclamar ahir al president espanyol, Pedro Sánchez, i el cap de l’Executiu, Salvador Illa, que parlin directament amb Junts si volen negociar, i no a través de mitjancers. A més, va demanar al seu partit aprofitar la “fragilitat” dels governs d’Illa i Sánchez per defensar i reforçar la posició dels juntaires. Així es va pronunciar en el marc d’unes jornades de treball que Junts porta a terme a Bèlgica per dissenyar l’estratègia del partit.

Puigdemont va insistir que el seu partit és l’única “alternativa viable” davant d’un Govern que, va afirmar, vol “desnacionalitzar” Catalunya, i va afirmar que Junts té la “responsabilitat” de denunciar la “deriva sectària” que va assegurar que ha pres l’Executiu d’Illa. Va asseverar que el president no compta amb un Govern fort, la qual cosa suposa una “oportunitat” perquè Junts defensi la seua posició. Va afirmar que a Sánchez li passa “el mateix”, i que els juntaires tenen també una “gran oportunitat” per aprofitar la seua “responsabilitat” a Madrid “en benefici dels catalans”.També va qualificar d’“èxit històric” el seu fugaç retorn a Catalunya el 8 d’agost passat, el dia de la investidura d’Illa, i va admetre que tot penjava “d’un fil”.Puigdemont també va instar Junts a renovar el missatge cap a la societat, així com els lideratges, sense donar més detalls. En aquest sentit, va sostenir que el congrés del partit, que se celebrarà els dies 25, 26 i 27 a Calella, “ha de contribuir a enfortir aquesta alternativa”.Junts debatrà en el seu congrés una ponència que defensa la “confrontació política” amb el PSOE i PSC amb la intenció de “denunciar els seus incompliments”, així com per “mantenir en tensió els governs de l’Estat i la Generalitat”.Per la seua part, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va criticar les paraules de Puigdemont. Va assegurar que “no tenen absolutament cap sentit” les crítiques de Junts al pacte entre republicans i socialistes per a un finançament singular a Catalunya.