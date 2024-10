Innovació, bioseguretat i lluita contra la burocràcia, reptes del sector porcí

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Alcarràs va acollir ahir, un any més, la Jornada tècnica del porcí centrada en la bioseguretat davant de malalties com la pesta porcina africana (PPA), les millores en la ventilació de les instal·lacions, el tractament dels purins, així com la tasca de les organitzacions agràries davant de les administracions.

Durant la jornada d’ahir es van explicar les millors alternatives per a la ventilació i refrigeració de les granges d’engreixament.En l’aspecte de bioseguretat, es va informar de les tasques de vigilància per evitar la introducció a l’Estat de la malaltia de la PPA amb, per exemple, el seguiment i control perquè la fauna salvatge, en especial els senglars, no entrin en contacte amb els porcs a les explotacions.Per la seua part, Jaume Bernis, responsable de porcí de JARC-Coag, va desgranar la tasca de les diferents organitzacions agràries per reivindicar la feina del sector i treballar per reduir la burocratització de les tasques administratives i la lluita contra els apartats de les normatives de benestar animal que consideren abusives.D’altra banda, el 333 Experience Congress Nutrició i Alimentació Aplicada, que s’estava celebrant al Palau de Congressos de la Llotja de Lleida, va tancar ahir les portes després de dos dies intensos dedicats a explorar les estratègies més innovadores per millorar l’eficiència, salut i sostenibilitat a la producció porcina en general. Aquest esdeveniment, que va reunir més de 400 professionals del sector tant de manera presencial com virtual, es va considerar un èxit per la qualitat dels continguts i l’activa participació dels assistents.