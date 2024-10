Israel segueix bombardejant el centre de Beirut mentre continua la invasió al sud

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Exèrcit israelià va bombardejar ahir objectius de la milícia xiïta Hezbollah al centre de Beirut, mentre els enfrontaments continuaven a la frontera entre els dos països. L’Exèrcit israelià va informar d’un atac aeri contra el quarter general de la intel·ligència del grup xiïta Hezbollah a Beirut i també l’oficina del seu òrgan de comunicació a la ciutat.

Segons el ministeri de Salut libanès, almenys nou persones van morir i catorze van resultar ferides en el bombardeig, si bé va informar que estaven analitzant les restes de l’ADN per determinar el recompte final de morts.L’Agència Nacional de Notícies libanesa (ANN) va informar que es van produir bombardejos a la zona beirutiana del Dahye, que van tenir com a objectiu els barris de Haret Hreik, Burj al- Barajna, al-Amirikan i al-Ghobeiry, mentre que un edifici “va col·lapsar completament” a la zona de Muawad.Va agregar que l’atac va destruir un centre de l’Autoritat Sanitària Islàmica, una organització vinculada a Hezbollah, i en el qual van ser utilitzades “bombes de fòsfor prohibides internacionalment”, va dir.Simultàniament Israel va continuar bombardejant al sud i l’est del Líban, on es troben els principals bastions de Hezbollah.Unes 2.000 persones han mort per atacs israelians des de fa un any, mentre que la violència també ha obligat més d’1,2 milions de persones a abandonar les seues llars, segons el Govern libanès.Israel va assegurar també haver matat uns 60 combatents de Hezbollah i haver assolit l’últim dia uns 200 “objectius” de Hezbollah al Líban”.Hezbollah va contraatacar llançant almenys 120 coets sobre territori israelià, alguns contra l’Alta Galilea.Mentrestant, el president de l’Iran, Masoud Pezeshkian, va reafirmar el suport del seu país a les “faccions de la resistència” palestines i libaneses, va assegurar que Israel “no podrà acabar amb ells” i va advertir que “l’entitat sionista serà castigada aviat”.Per la seua part, l’alt representant de Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, que va descriure com una “violació del Dret Internacional Humanitari” el bombardeig per part d’Israel del centre de Beirut, va publicar en nom dels 27 un missatge de “ferma exigència” perquè no s’ataquin instal·lacions nuclears.Els EUA, que tampoc no comparteixen cap atac a infraestructures atòmiques, van dir que estan dialogant amb Israel sobre la possibilitat d’atacar les instal·lacions petroleres iranianes, en represàlia per l’atac amb míssils que Teheran va llançar dimarts sobre territori hebreu.

Espanya pot evacuar del Líban poc més de 240 civils

Els dos avions de l’Exèrcit de l’Aire enviats pel Govern espanyol per evacuar espanyols del Líban davant del deteriorament de la situació en aquest país en els últims dies per l’escalada entre Israel i el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah, carregats amb 243 persones en total, van aterrar a mitja tarda ahir a la Base Aèria de Torrejón, segons va confirmar el ministeri de Defensa. Entre els evacuats, a més d’espanyols i alguns familiars libanesos, també va viatjar part del personal de l’ambaixada espanyola, que quedarà reduït al mínim indispensable, i algun ciutadà d’altres països, segons van informar fonts diplomàtiques.