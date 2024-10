Rutte fa pinya amb Kíiv i aposta perquè pugui atacar territori rus

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, va subratllar ahir el seu compromís per continuar ajudant Ucraïna davant l’agressió russa, i va advocar perquè l’Exèrcit ucraïnès pugui atacar objectius dins de Rússia. Així es va pronunciar en una visita sorpresa a Kíiv, on va fer el seu primer viatge com a cap polític de l’Aliança. Es va reunir amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, i va defensar que el Dret Internacional “està del costat d’Ucraïna” i l’exercici del seu dret a la defensa no acaba a la frontera. “L’únic país que ha creuat les línies roges és Rússia al començar aquesta guerra”, va afirmar.

D’altra banda, Rutte va recordar que la decisió d’aixecar les restriccions a l’ús d’armament occidental per atacar territori rus depèn dels aliats que subministren aquest tipus d’ajuda i no de l’OTAN en el seu conjunt. Respecte a la possibilitat que Ucraïna s’adhereixi a l’Aliança, va assenyalar que el país que presideix Zelenski “és més a prop de l’OTAN que mai” i “seguirà per aquest camí fins que es converteixi en membre”. “Estic desitjant que arribi aquell dia. L’OTAN està amb Ucraïna, per la seua seguretat i per la nostra”, va afirmar.Per la seua part, Zelenski va recalcar la petició als aliats occidentals perquè autoritzin atacar posicions russes, a part d’intensificar l’entrega d’armes i ajudar Ucraïna a abatre míssils. Es va referir així a la situació a Israel, on l’ajuda dels EUA va servir per repel·lir el nou atac amb míssils balístics de l’Iran. “No dic que una tragèdia o una guerra distregui del que passa a Ucraïna, no seria just parlar així. El fet que no hi hagués morts (per l’atac de l’Iran) és perquè que els aliats van defensar el poble d’Israel”, va insistir, abans de subratllar que “la millor forma de no oblidar-se de Kíiv” és assistència per poder abatre els míssils russos que ataquen infraestructures i nuclis urbans.En el pla bèl·lic, el ministeri de Defensa rus va confirmar la presa de la ciutat ucraïnesa de Vuhledar, la qual cosa aplana el camí per al control del sud del Donbàs per part de Moscou. Les autoritats russes van assegurar també haver abatut més de 110 drons llançats per les tropes ucraïneses contra diverses regions del país.