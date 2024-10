Una UE dividida decideix mantenir els aranzels al cotxe elèctric xinès

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea seguirà endavant amb la imposició d’aranzels de fins a un 35% a la importació de vehicles elèctrics fabricats a la Xina, però continuarà negociant amb Pequín per provar de trobar una solució a una mesura que divideix el bloc comunitari. Brussel·les aplicarà de forma definitiva aquests impostos duaners durant els propers dies i per un màxim de cinc anys, després que els Vint-i-set no assolissin una majoria suficient en contra de la proposta en una votació ahir. La iniciativa va comptar amb cinc vots en contra (entre els quals el d’Alemanya), deu a favor i dotze abstencions, entre les quals la d’Espanya, que demana donar marge a la negociació. Els aranzels, que s’apliquen de manera provisional des del juliol i que entraran en vigor abans del 31 d’octubre que ve, també afectaran les empreses occidentals que produeixen a la Xina, com per exemple, la nord-americana Tesla, a qui s’aplicarà un aranzel del 7,8 per cent.

Pequín va avisar que l’aplicació dels aranzels “perjudicarà la cooperació comercial” amb la UE, encara que va assegurar “haver pres nota” de la “voluntat” expressada per la part europea de continuar negociant. La Xina ha iniciat ja una investigació a les importacions de carn de porc i productes lactis de la UE, perquè creu que estan subvencionats. La patronal càrnia Anafric va advertir del greu impacte que podria tenir per al sector aquesta pujada dels aranzels, recordant que el gegant asiàtic és “un dels seus principals mercats”. L’any passat les vendes de porcí a la Xina van suposar gairebé 1.187 milions del total de 1.882 que Espanya va facturar en aliments al gegant asiàtic, segons dades de Comerç Exterior. Lleida va exportar a la Xina 3.029,6 tones de carn de porcí el 2023 per valor de 7,2 milions d’euros. Del total, 1.726,9 tones corresponien a despulles de porcí. De moment, la investigació xinesa s’ha centrat en els tres principals exportadors de la UE en termes de volum, la danesa Danish Crown, la neerlandesa Vion Boxtel i Litera Meat de Binèfar.

La Justícia de la UE anul·la el pacte agrícola i de pesca amb el Marroc

El Tribunal de Justícia de la UE va anul·lar ahir els acords comercials entre el bloc i el Marroc en matèria de pesca i de productes agrícoles al·legant que el Sàhara Occidental no va prestar el seu consentiment i que es van vulnerar els principis d’autodeterminació. En el cas del conveni relatiu a les mesures de liberalització en matèria de productes agrícoles, el Tribunal va decidir mantenir-lo en vigor durant dotze mesos. Fepex va valorar de forma “molt positiva” aquesta sentència, perquè suposa que les produccions hortofructícoles del Sàhara Occidental, que constitueixen una part creixent de les exportacions marroquines a la UE, quedin excloses de les concessions aranzelàries, que permeten als productes marroquins accedir al mercat comunitari en unes condicions que generen una competència deslleial als productors comunitaris.