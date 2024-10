Helena Solà, candidata de Foc Nou i primera dona que aspira a liderar ERC

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Helena Solà, exportaveu d’ERC a Cerdanyola del Vallès, serà la candidata de Foc Nou a presidir el partit i també la primera dona que opta a aquest càrrec en 93 anys d’història. La candidatura porta de “número dos” l’exconseller Alfred Bosch, que opta a ser el secretari general, i Gabriel Fernàndez, que aspira a la vicepresidència. En total, integren la llista 24 persones. Solà, que no forma part de l’actual Executiva d’ERC, va criticar que el partit hagi donat la clau de la Generalitat a un president “del 155” i va assegurar que els uneix “la ràbia i vergonya” per un pacte que ha “tacat” les sigles d’ERC. Amb tot, va afirmar que si és elegida treballarà perquè es compleixi el que s’ha acordat.

Per la seua part, Artur Mas va instar Esquerra i Junts a “cooperar en lloc de competir” en la “batalla imminent” de la negociació a Madrid del nou finançament singular per a Catalunya. “Hi som a temps”, va afegir, malgrat lamentar que ERC “hagi decidit anar per lliure” pactant en solitari amb el PSC. Mentrestant, el secretari general de Junts, Jordi Turull, va acusar el president de Castella la-Manxa, Emiliano García-Page, de considerar Catalunya com “una colònia a la qual es pot espoliar de forma il·limitada”.