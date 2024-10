Mata la seua parella i intenta suïcidar-se a Almeria

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona de 56 anys va perdre la vida divendres a la nit presumptament en mans de la seua parella sentimental, un home de 72 anys, al domicili familiar ubicat a la localitat d’Almeria de Roquetas de Mar. Els fets van tenir lloc al voltant de les deu de la nit, quan la filla de la víctima va acudir a l’habitatge, situat al número 2 del carrer Sierpes, i va trobar el cos sense vida de la seua mare, que presentava ferides incisives possiblement causades per algun tipus d’atac amb arma blanca. Quan la Guàrdia Civil va acudir al domicili van trobar també en una altra estança la parella de la víctima en estat de semiinconsciència després que provés de treure’s la vida ingerint algun tipus de medicaments. L’home, que va ser traslladat a un hospital per rebre atenció mèdica, hauria confessat el crim i es troba detingut per la Guàrdia Civil. La dona, que havia presentat dos denúncies contra ell, el 2021 i el 2023, es trobava inactiva en el sistema de Viogén. Si es confirma el crim com un nou cas de violència de gènere, aquesta seria la víctima trenta-sis que aquesta xacra social deixa des de començament d’any a Espanya i la vuitena a Andalusia.

Per una altra banda, s’investiga com un possible crim masclista la mort d’una dona de 41 anys que va morir ahir a Moaña, a Pontevedra, després de precipitar-se al mar el vehicle en el qual viatjava com a copilot i que conduïa un home que va ser rescatat amb vida. El succés va tenir lloc cap a les cinc de la matinada i diversos testimonis van afirmar que el vehicle va accelerar abans de precipitar-se al mar. L’home, que va ser rescatat del sostre del cotxe i ingressat a l’hospital amb hipotèrmia i pèrdua de consciència, figura a la base de dades del sistema Viogén per maltractar una antiga parella, i va estar a presó l’any 2012 per violència masclista.