Els morts a Gaza superen els 41.900 en el primer aniversari de la guerra

Els morts palestins a la Franja de Gaza superen els 41.900 al complir-se el primer aniversari de la guerra a l’enclavament palestí, que va començar el 7 d’octubre de 2023 després dels atemptats de Hamàs a les comunitats del sud d’Israel. que van deixar 1.200 morts.

L’ofensiva israeliana ha causat la mort de 41.909 persones -gairebé 17.000 eren menors- i 97.303 ferits, segons les dades del Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamàs.

En les últimes 24 hores, les autoritats de Gaza han reportat reportar 39 morts i 137 ferits a l’enclavament, on la guerra prossegueix després d’un any de combats, amb 728 baixes en les tropes israelianes, incloent-hi els atacs del passat 7 d’octubre.

El Ministeri també va denunciar que el 65 % de les institucions de salut estan danyades i amb un ratio d’ocupació del 300 %, especialment les unitats de cures intensives. Per tant, es fa molt difícil l’atenció sanitària sobretot a 50.000 dones embarassades i 12.000 pacients de càncer.

L’Exèrcit israelià, que concentra ara la seua ofensiva militar a l’enclavament a Yabalia, al nord, i a Jan Yunis, al sud, va informar que cinc coets van ser llançats en les últimes hores des d’aquesta ciutat meridional cap al centre d’Israel, amb impactes.

"Quan es compleix un any de la massacre de Hamàs del 7 d’octubre, l’organització terrorista continua els seus intents incansables de perpetrar atacs contra civils israelians", va afirmar l’Exèrcit en un comunicat.

El portaveu en àrab de les Forces de Defensa d’Israel, Avichay Adraee, va ordenar aquest dilluns una nova ordre d’evacuació per als palestins de les localitats de Beir Hanoun, Beit Lahia i Yabalia, al nord de l’enclavament, perquè es desplacin a la "zona humanitària" al sud de la Franja.

"Les forces israelianes estan operant actualment amb gran força a la zona. Per la seua seguretat, han d’evacuar aquestes àrees immediatament", va indicar Adraee.

Milers de palestins segueixen al nord de Gaza, on Israel creu que milicians de Hamàs s’estan reagrupant en aquesta zona, on les tropes israelianes ja havien desmantellat els batallons del grup.

El comandant del CENTCOM (el comando central de les forces armades dels EUA), Michael Kurilla, es troba de visita a la regió i ahir es va reunir amb el cap de l’Estat Major israelià, Herzi Halevi, per abordar la situació de seguretat a la zona, on el conflicte s’ha estès a nombrosos fronts, com el Líban, mentre s’espera un atac israelià sobre l’Iran, en resposta al que va llançar Teheran amb míssils balístics el passat 1 d’octubre.