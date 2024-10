Dos morts en un atemptat contra un comboi d'empleats xinesos al Pakistan

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys dos ciutadans xinesos van morir i diverses persones van resultar ferides en un atemptat ahir a la matinada a les proximitats de l’aeroport internacional de Karachi, al sud del Pakistan, dirigit contra un comboi de treballadors procedents de la Xina.

L’atemptat, que inicialment les autoritats van dubtar si atribuir a una explosió fortuïta d’un tanc de petroli, va ser reivindicat en un comunicat per l’Exèrcit d’Alliberament de Balutxistan. Aquest grup armat opera principalment a la província veïna de Balutxistan i els últims anys ha protagonitzat diversos atacs contra enginyers xinesos, que majoritàriament estan destinats al Pakistan per treballar en el multimilionari Corredor Econòmic Xina-Pakistan. Aquest projecte finançat per Pequín amb una inversió de 60.000 milions de dòlars preveu la construcció de nombroses infraestructures al Pakistan. L’ambaixada xinesa a Islamabad va posar en marxa “un pla d’emergència immediat” per l’atac i va sol·licitar a les autoritats pakistaneses que investiguin a fons l’atac i prenguin totes les mesures necessàries per protegir els ciutadans. Per la seua part, el Govern pakistanès va condemnar l’“atroç atac terrorista” i va subratllar els llaços amb la Xina.