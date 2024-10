Israel recorda les víctimes de Hamas del 7 d'octubre mentre combat al Líban

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Israel va recordar ahir les víctimes dels atacs del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas) del 7 d’octubre del 2023 amb diferents actes com el celebrat a la zona del festival de música Nova, al sud del país, en què Hamas va matar 370 persones. A primera hora del matí, familiars de les víctimes i dels ostatges van fer un minut de silenci al lloc en el qual es van produir els atacs.

De forma simbòlica, les sirenes d’alarma van sonar, a la mateixa hora un any després, davant de la residència oficial a Jerusalem del primer ministre, Benjamin Netanyahu, a qui gran part de la societat israeliana responsabilitza dels errors d’intel·ligència que van permetre el major atac de la història d’Israel i la matança de jueus més gran des de l’Holocaust, 1.200 persones en un sol dia.Netanyahu va dir ahir que les autoritats israelianes “estan canviant la realitat de seguretat” al Pròxim Orient “i es troba immersa en una guerra de resurrecció per impedir que el que va passar el 7 d’octubre torni a succeir”.Per la seua part, Hamas i la Gihad Islàmica van ressaltar el primer aniversari del “gloriós” atac perpetrat fa un any. El portaveu de les Brigades Izz ad-Din al-Qassam, Abu Obeida, va assegurar que la milícia es prepara per a una “llarga guerra de desgast” i va aventurar que aquesta “serà cara per a l’enemic”.Ahir, almenys 17 persones van morir en atacs israelians sobre diversos punts de la Franja de Gaza. Mentrestant, el partit milícia xiïta libanès Hezbollah va denunciar que les Forces de Defensa d’Israel estan utilitzant com a “escuts humans” els membres de la Força Interina de Nacions Unides al Líban (FINUL) a la zona de Marun el-Ras, al sud-oest del territori del Líban i on la vigília la mateixa missió va advertir de la seua “preocupació” per les “activitats recents” israelianes.A més, Hezbollah va assegurar que continuarà combatent per “repel·lir l’agressió” llançada per Israel, país que va qualificar de “càncer mortal i agressiu” que “ha de ser eliminat” de la regió, al cap d’uns dies que l’Exèrcit israelià desencadenés una nova invasió del Líban després de més d’onze mesos de combats amb el grup proiranià.Per la seua part, el president dels Estats Units Joe Biden, va insistir en el dret d’Israel a l’“autodefensa”, davant dels atacs de l’Iran i dels diferents “grups terroristes”.L’Exèrcit israelià va llançar ahir “bombardejos amplis” contra suposats “objectius” de Hezbollah al sud del Líban i va declarar zones militars tancades diverses comunitats a prop de la frontera a l’oest i pròximes a la costa en el marc de l’ofensiva contra la milícia libanesa.

Condemna el “salvatgisme” de Hamas

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va acusar ahir Hamas de provocar una “espiral de violència” que ha portat “tota la regió a un estat d’extrema tensió i volatilitat”. Coincidint amb el primer aniversari de la guerra a Gaza, va titllar de “salvatgisme indescriptible” els atacs dels islamistes.

Erdogan: “Israel pagarà el preu del genocidi”

El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va assegurar ahir que Israel “pagarà abans o després el preu del seu genocidi” a la Franja de Gaza i va recalcar que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, “ha de ser detingut igual com ho va ser Hitler”.

Defensa enviarà un altre avió al Líban

El Govern espanyol enviarà demà al Líban un avió militar amb material per a les tropes desplegades a la regió i condicionat per poder portar a Espanya fins a 65 persones que desitgin deixar aquest país.

Explosió a prop de l’ambaixada d’Israel

Ahir es va registrar una explosió als voltants de l’ambaixada d’Israel a Copenhaguen, un incident que es produeix dies després que es registressin dos explosions als voltants.

El barril de cru Brent frega els 80 dòlars

Els futurs del petroli van prosseguir ahir amb el seu avanç i el barril Brent va vorejar la barrera psicològica dels 80 dòlars.