Kíiv ataca el dipòsit de petroli més gran de Crimea

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les Forces Armades d’Ucraïna van informar ahir de l’atac “amb èxit” durant la matinada contra la base petrolífera russa més gran de Crimea, situada a la ciutat portuària de Feodòssia. Les autoritats locals van anunciar l’evacuació d’unes 300 persones a causa de l’atac, que va provocar l’incendi d’almenys un dipòsit de petroli. La terminal és la més gran de Crimea respecte al pas de productes petrolífers utilitzats, en particular, per satisfer les necessitats de l’Exèrcit rus, van destacar les Forces Armades ucraïneses.

L’alcalde de Feodòssia, Ígor Tkatxenko, va anunciar la suspensió temporal del servei ferroviari, igual com moltes de les carreteres que connecten la localitat amb la resta de la península, encara que va subratllar que no es van registrar víctimes. Tanmateix, fonts ucraïneses van assenyalar que almenys tres persones van haver de ser hospitalitzades per ferides de diversa consideració.Paral·lelament, la Direcció Principal d’Intel·ligència d’Ucraïna va assegurar haver “inutilitzat” una de les principals pescamines de la flota russa en un port de Kaliningrad. La missió principal d’aquest tipus d’embarcacions és localitzar i destruir mines marines.Per la seua part, el Kremlin va anunciar nous avenços cap a l’estratègic bastió ucraïnès de Pokrovsk, a Donetsk.El cap del servei d’Intel·ligència exterior de Rússia, Serguei Narixkin, va afirmar tenir informació “fiable” que involucra “de forma directa” els EUA i el Regne Unit en l’atac contra el gasoducte Nord Stream que va tenir lloc el setembre del 2022 al mar Bàltic.En paral·lel, un tribunal de Moscou va condemnar a sis anys i deu mesos de presó un ciutadà nord-americà acusat de combatre al costat de les Forces Armades d’Ucraïna i detingut des de l’abril del 2022.