L'Audiència rebutja arxivar la investigació a Begoña Gómez

L’Audiència Provincial de Madrid va rebutjar ahir arxivar el procediment que se segueix contra Begoña Gómez, esposa del president del Govern espanyol, per presumpte tràfic d’influències i corrupció en els negocis, però va considerar pertinent delimitar-lo per deixar fora el bloc relatiu a Globalia. En una interlocutòria, els magistrats de la Secció 23 precisen que la investigació del Jutjat d’Instrucció Número 41 de Madrid haurà d’excloure la part vinculada a Globalia i al rescat de la companyia Air Europa, per la qual cosa el jutge només podrà continuar indagant en els fets que se circumscriuen a la càtedra de la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i als contractes que es troben sota sospita. Tanmateix, la línia d’investigació sobre Globalia queda aparcada “mentre no apareguin fets autènticament nous de contingut incriminatori”. D’aquesta manera, l’Audiència Provincial va atendre la petició de la Fiscalia, que va presentar un recurs en el qual demanava que es concretés l’objecte del procediment al considerar que el jutge estava dirigint una “causa general”.

D’altra banda, el portaveu del PP a l’Assemblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, va anunciar que citaran Begoña Gómez en la comissió d’investigació sobre la Universitat Complutense i no descarten cridar Sánchez. El PSOE va denunciar que això “trenca tot els ponts d’entesa pública”.D’altra banda, la Universitat Complutense va anunciar la cancel·lació del segon màster que codirigia Gómez en aquesta institució acadèmica, per falta d’alumnes.