Com podrien influir en les eleccions dels EUA els huracans?

Danys per la inundació causada per l'huracà Helene, a Erwin, Tennessee, el passat 28 de setembre.

Quan un huracà passa pels EUA en plena campanya electoral, els candidats es veuen forçats a demostrar que poden ser grans líders en temps de crisi: una bona gestió pot tenir una gran recompensa política, però minimitzar el desastre pot costar-los car.

Els Estats Units s’enfronten aquest dimecres a l’arribada del poderós huracà Milton per la costa oest de Florida, només dos setmanes després que l’huracà Helene deixés 232 morts i una línia de devastació de 800 quilòmetres en diversos estats, inclosos Geòrgia i Carolina del Nord.

Tant la vicepresidenta, la demòcrata Kamala Harris, com el seu rival per als comicis del 5 de novembre, l’exmandatari republicà Donald Trump (2017-2021), són conscients de l’impacte que els desastres naturals han tingut en eleccions durant dècades i de la importància de definir la narrativa entorn d'aquests com més aviat possible.

Duel d’estratègies davant del desastre

Trump, expert a manipular a favor seu l’atenció mediàtica, es va avançar a Harris i al mateix president dels Estats Units, Joe Biden, després del pas d’Helene i vas ser el primer a visitar una zona afectada pel desastre: l’estat de Geòrgia, clau per als comicis.

Immediatament, va acaparar els mitjans amb afirmacions falses, assegurant que el govern federal no estava responent a les peticions dels governadors i al·legant que l’Agència Federal d’Emergències (FEMA) no estava assistint als damnificats perquè havia gastat els seus fons en ajudar migrants.

Per la seua part, Harris ha optat per un enfocament institucional, demanant de deixar la política de banda per centrar-se en els afectats. No obstant, ha assumit un paper més visible que en altres ocasions, al visitar zones devastades a Geòrgia i trucar directament als governadors.

A més, Biden va anunciar ahir dimarts la suspensió del seu viatge a Alemanya i Angola per l’huracà Milton. No hauria estat una bona imatge ni per a ell ni per a Harris que fos a l’estranger mentre l’huracà colpejava Florida.

La realitat és que, encara que els huracans s’escapen del control humà, els votants solen examinar amb lupa com els polítics ofereixen ajuda i poden arribar fins i tot a canviar el seu vot, segons John Gasper, professor de la Carnegie Mellon University, que ha estudiat aquests esdeveniments.

Lliçons del passat

La campanya de 1992 exemplifica aquest fenomen. L’huracà Andrew va colpejar Florida en el tram final de les presidencials i la caòtica resposta del llavors mandatari, George H.W. Bush, hauria pogut costar-li la reelecció. De fet, el seu avantatge a Florida va passar de 22 punts en les eleccions de 1988 a només dos en els comicis després del desastre.

El seu fill, George W. Bush, va aprendre la lliçó. Per això, quan Florida es va enfrontar quatre huracans consecutius durant la campanya de reelecció l’agost de 2004, va recórrer immediatament els barris més afectats per demostrar que la situació estava sota control.

L’eficaç resposta federal li va permetre guanyar a Florida per 381.000 vots, un avanç notable davant els ajustats 537 vots del 2000. Però aquest capital polític es va esfumar a l’any següent amb la desastrosa gestió de l’huracà Katrina, un cop del que mai es va recuperar.

El 2012, un altre huracà, Sandy, també va alterar la campanya. El demòcrata Barack Obama optava a la reelecció quan la tempesta va caure sobre Nova Jersey, estat governat llavors per Chris Christie, ferri defensor de les polítiques del candidat republicà Mitt Romney.

Després del desastre, Obama es va desplaçar a Nova Jersey, on Christie el va rebre a l’aeroport amb una encaixada, mentre el mandatari col·locava la seua mà sobre l’espatlla.

Aquell gest, interpretat com una "abraçada", va provocar crítiques a Christie dins del seu partit, però va beneficiar Obama, projectant-lo com un líder capaç de transcendir divisions partidistes. L’eficient resposta federal també va consolidar la seua imatge de polític fort i capaç de respondre a moments de crisi.

Encara està per escriure’s la història sobre com els huracans afectaran aquesta campanya presidencial. Ara per ara, Florida espera amb l’ai al cor l’arribada de Milton, que ja ha obligat a evacuar milers de persones.