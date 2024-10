Illa anuncia 4.400 milions d'euros en quatre anys per construir 50.000 habitatges públics

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es va comprometre ahir a impulsar la construcció de 50.000 pisos públics a Catalunya fins al 2030, en el marc d’un nou programa d’habitatge que suposarà una inversió de 1.100 milions d’euros anuals, 4.400 en total. Així ho va anunciar durant la seua intervenció en la primera jornada del debat de política general al Parlament, el primer en què participa com a cap de l’Executiu. Illa també va fer especial èmfasi en el finançament singular per a Catalunya, assegurant que el pacte d’investidura amb ERC es complirà “en els termes i calendaris” acordats. A més, va defensar que Catalunya ha de deixar enrere la “confrontació erma” i aprofitar les “oportunitats de col·laboració” amb el Govern espanyol.

El socialista va afirmar que la situació en l’àmbit de l’habitatge és “insostenible” i es va comprometre a invertir 1.100 milions d’euros anuals, durant els pròxim quatre anys, per revertir la situació. “No hi haurà cap altra comunitat que inverteixi més diners en aquesta matèria”, va remarcar, abans d’assegurar que la pujada de preus és “intolerable” i “condiciona la vida” de la ciutadania, especialment els joves.A més, va afirmar que el Govern crearà un fons públic d’emancipació dotat amb 500 milions durant cinc anys per finançar el 20% de les despeses de compra de 12.000 habitatges per a menors de 35 anys.Aquest debat de política general, en el qual avui intervindran els partits i que previsiblement acabarà demà, és especialment rellevant perquè servirà per mesurar la fortalesa del Govern, així com la salut dels acords d’investidura entre el PSC amb ERC i els comuns.Conscient d’això, Illa va garantir que hi haurà un nou model de finançament a Catalunya “en els termes i calendaris” acordats amb Esquerra, alhora que va obrir la porta a “propostes viables que no busquin entorpir l’acord”. Va assegurar que aquest pacte “no va contra ningú” i va “a favor de la solidaritat”.Quant als pressupostos catalans del 2025, el cap de l’Executiu va assegurar que no portarà al Parlament una proposta tancada sinó “oberta” a les propostes dels grups.El president també va defensar el català com a part de la “columna vertebral” de Catalunya i va reivindicar l’aportació dels migrants en la societat catalana davant dels discursos d’odi, que va prometre que “desmuntarà un a un”.Els partits respondran avui a Illa al Parlament i intervindran per ordre de més a menys escons. Illa podrà intervenir, també. En aquest sentit, el debat de política general finalitzarà previsiblement demà, quan el ple debatrà i votarà les propostes que els partits hagin presentat, ja sigui de forma individual o al costat d’altres grups.

“Illa no farà res que incomodi Sánchez”

La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, va criticar ahir la “falta de projecte de país, ambició nacional i lideratge” del president de la Generalitat, Salvador Illa, i va vaticinar que no farà res que incomodi Pedro Sánchez. Respecte a l’anunci sobre habitatge, va censurar que “sempre tenim anuncis de pluja de milions i mai no es compleixen”.

Vilalta treu pit per la negociació d’ERC

La portaveu d’ERC al Parlament, la lleidatana Marta Vilalta, va reivindicar ahir com a part de l’acord d’investidura la promesa que va fer sobre habitatge Illa, a qui va acusar de “fer més de delegat de la Moncloa a Catalunya que de president de Catalunya”.

Els populars veuen el PSC a prop d’ERC i Junts

El portaveu del PP català, Juan Fernández, va dir que Illa està “desconnectat de la realitat” o s’ha endinsat en el “Matrix dels grups independentistes”, als quals va acusar d’haver generat “decadència”.

Els d’Albiach avalen la proposta en habitatge

El portaveu dels comuns als Parlament, David Cid, va avalar les mesures d’accés a l’habitatge anunciades per Illa. “La música sona bé, però cal veure la partitura”, va dir.

“Són les solucions de la sociovergència”

La CUP va censurar que les propostes del PSC es basen en “les solucions de la sociovergència de tota la vida”.