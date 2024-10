Més de 5 milions de persones, sota ordre d’evacuació per l’arribada de Milton a Florida, als EUA

Publicat per efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Uns 5,5 milions de persones estan subjectes a evacuació obligatòria en diversos comtats de Florida davant de l’arribada aquesta nit de l’huracà Milton i que ha provocat una de les evacuacions més nombroses de la història de l’estat, segons dades de l’Agència Federal d’Emergències (FEMA).

Una trentena de comtats, que comprenen una zona densament poblada entre Orlando, Tampa, Sarasota i Fort Myers, han emès ordres d’evacuació obligatòria entre la seua població, que en una gran part ha complert la petició de les autoritats i han abandonat les seues cases fins el pas de Milton.

A més, l’estat de Florida ha habilitat desenes de refugis en escoles i altres instal·lacions protegides, a més de diversos "megarefugis", que poden assistir milers d’evacuats cada un.

Les evacuacions van començar aquesta setmana amb les imatges de milers de vehicles abandonant la zona de Tampa i provocant embussos a les autopistes de l’estat, que ha eliminat els peatges per facilitar la sortida de les zones de perill, on s’esperen fins a quatre metres de pujada de les aigües costaneres.

Les autoritats han recordat la importància d’evacuar immediatament i abans que en les pròximes hores Milton colpegi la costa oest de Florida amb vents de prop de 250 quilòmetres per hora, pluges torrencials i pujada del nivell del mar.

L’última actualització del Centre Nacional d’Huracans indica que a les 8 del matí hora local l’huracà Milton es va debilitar lleugerament a un huracà de categoria 4 amb vents de 155 mph (250 km/h), i es trobava a unes 250 milles (405km) al sud-oest de Tampa.

El NHC ha alertat de la potència de l’huracà Milton al seu pas per Florida, on s’han activat avisos per "maror ciclònica" i "tempesta tropical", fenòmens que es poden produir fins a entre 36 i 48 hores després, respectivament, segons el Centre.