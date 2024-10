La reforma que beneficia presos d'ETA enfronta Govern central i PP

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern espanyol i el PP van topar ahir, amb dures crítiques creuades, a compte de la reforma legal que podria beneficiar 44 presos etarres, que els populars han demanat retirar en la fase final de tramitació després que el Congrés l’aprovés per unanimitat i sense cap esmena. La portaveu de l’Executiu central, Pilar Alegría, va acusar el PP de fer un “ús partidista i obscè” del terrorisme d’ETA, que “va desaparèixer fa 13 anys”, i va assegurar que els populars intenten “tapar la falta de lideratge” posant de nou el debat sobre la banda terrorista al focus mediàtic. A més, va assegurar que el PP sabia el que estava votant al donar suport al text.

Per la seua part, la presidenta madrilenya, la popular Isabel Díaz Ayuso, va censurar l’“error gravíssim” dels partits de l’oposició amb la reforma legal i va afirmar que “ETA està més forta que mai”. “El que queda clar és com s’està contribuint i es col·labora diàriament amb l’entorn d’ETA per part del Govern espanyol”, va subratllar.D’altra banda, els populars van fer valer la seua majoria absoluta al Senat per retirar de l’ordre del dia del ple d’ahir la reforma legal que podria beneficiar 44 presos etarres, set dels quals podrien ser excarcerats. La reforma contempla la convalidació de les penes complertes en altres països. La votació no podrà celebrar-se més tard de dilluns vinent pel seu tràmit d’urgència. Els populars van exigir a Moncloa retirar el projecte de llei perquè, al no haver-hi esmenes, encara que els senadors s’hi mostrin en contra, el text tirarà endavant.Tanmateix, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, va traslladar a la secretària general del PP, Cuca Gamarra, que el Govern central no retirarà la llei.

Feijóo: “Això és una indignitat”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va acusar ahir el Govern estatal de voler aprovar aquesta reforma legal “usant un estratagema parlamentari d’enorme baixesa moral” i va reclamar retirar les esmenes introduïdes al projecte de llei sobre intercanvi d’antecedents penals. “És una indignitat”, va dir, i va reconèixer que el seu grup al Congrés va cometre un error al no advertir que el Govern central havia introduït esmenes a la llei. “L’únic responsable d’aquest atropellament indigne serà Pedro Sánchez, el seu grup parlamentari i socis”, va dir.

L’Audiència va preguntar sobre les condemnes

L’Audiència Nacional va elevar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) al desembre, en la qual preguntava si es podria descomptar a l’excap d’ETA Soledad Iparraguirre, àlies Anboto, la condemna complerta a França d’una pena imposada a Espanya. Ho va fer després que el Suprem anul·lés la sentència que va absoldre l’etarra per un atemptat el 1997 a Oviedo.