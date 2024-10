Israel ataca una caserna de l'ONU al Líban i fereix dos cascos blaus

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Les tropes israelianes van obrir foc ahir contra tres posicions ocupades per forces de la pau de l’ONU al sud del Líban i dos soldats membres de la missió de Nacions Unides en aquest país (FINUL) van resultar ferits per l’impacte d’un projectil sobre les seues instal·lacions a Naqoura. L’Exèrcit hebreu va prosseguir els seus atacs a Beirut, amb 22 morts i 100 ferits, i va bombardejar una escola a Gaza, que va causar la mort d’almenys 28 persones.

La FINUL va explicar que les víctimes eren en una torre d’observació de la caserna central de Naqoura quan van patir l’impacte “directe” d’un projectil disparat des d’un tanc israelià, la qual cosa va provocar-ne la caiguda. “No tenen ferides greus, però continuen a l’hospital”, va informar la missió, en un comunicat en el qual no va aclarir la nacionalitat de les víctimes. El Govern espanyol, que compta amb 700 soldats a la FINUL, va condemnar “taxativament” els trets israelians i va confirmar que les tropes espanyoles desplegades a la zona “es troben bé”.

La missió de les Nacions Unides va denunciar que “qualsevol atac deliberat contra el personal de manteniment de la pau és una greu violació del dret internacional humanitari”. Per la seua part, l’ambaixador israelià davant de l’ONU, Danny Danon, va recomanar a les forces de FINUL al sud del Líban que es desplacin cap al nord.D’altra banda, les autoritats gazianes van denunciar que el bombardeig de l’Exèrcit israelià contra l’escola Rafida al centre de la Franja de Gaza, que s’utilitzava per donar empara a palestins desplaçats pel conflicte, es va saldar amb la mort d’almenys 28 persones. Mig centenar més van resultar ferits.

Titllen d’“enganyoses” les ordres d’evacuació israelianes a Beirut

L’ONG Amnistia Internacional va denunciar ahir que les ordres d’evacuació forçoses emeses per Israel abans dels seus atacs en zones densament poblades de Beirut, així com al sud del Líban, són “enganyoses” i “inadequades”. La secretària general de l’organització, Agnès Callamard, va apuntar que aquest tipus d’instruccions, que afecten residents de ciutats i pobles sencers, “plantegen dubtes sobre si tenen per objectiu crear les condicions per a un desplaçament massiu”.