El Parlament reclama aplicar ja l'amnistia i avala el finançament singular per a Catalunya

El ple del Parlament va reclamar ahir per àmplia majoria l’aplicació “sense més dilacions ni arbitrarietats” de la llei d’amnistia i va avalar el finançament singular per a Catalunya pactat entre PSC i ERC en el marc de l’acord d’investidura gràcies al suport dels comuns. Així ho va decidir en el marc de l’última jornada del debat de política general, en el qual el ple va votar les propostes de resolució presentades pels partits. La defensa de l’aplicació íntegra de l’amnistia va ser l’element que va generar més consens, amb la majoria de diputats donant suport a la proposta dels comuns per demanar el seu desplegament “sense dilacions”. Amb tot, el ple va rebutjar una proposta transaccionada de Junts, ERC i CUP que proposava denunciar la “rebel·lia de la cúpula del poder judicial” al negar-se a aplicar la llei.

El finançament singular pactat per socialistes i republicans per fer president Salvador Illa va evidenciar les diferències entre el bloc d’investidura i Junts. Els juntaires van assegurar que és “una trampa” perquè no suposa “sortir del règim comú” com Euskadi i Navarra. PP i Vox també van carregar contra la proposta de sobirania fiscal i van assegurar que Illa és “ostatge” d’ERC. El ple va aprovar una iniciativa dels republicans, que proposen instar el Govern a dimensionar l’Agència Tributària de Catalunya perquè pugui recaptar l’IRPF al llarg del 2026. En canvi, va rebutjar la proposta de Junts a favor d’un concert econòmic en el qual el Govern tingui “plena sobirania fiscal”.D’altra banda, cap proposta relacionada amb el dret a l’autodeterminació va aconseguir els suports necessaris per tirar endavant, en un moment marcat per la pèrdua de la majoria independentista al Parlament. ERC va defensar el referèndum com “la millor eina per resoldre el conflicte”, mentre que Junts volia constatar que la Cambra ha avalat en 24 ocasions mocions a favor de l’autodeterminació, i la CUP va apel·lar a la “ruptura democràtica” amb l’Estat. El PSC va apel·lar al diàleg per resoldre el conflicte, però a última hora va retirar aquesta proposta.D’altra banda, el ple d’ahir va ser especialment intens a causa de la quantitat de propostes que es van votar. El portaveu de Vox, Joan Garriga, va protagonitzar un dels moments sorprenents al donar suport per error a una proposta d’Aliança Catalana per “reinstaurar l’Estat català” amb la Declaració d’Independència del 27 d’octubre del 2017.

Junts i ERC evidencien les diferències tot i presentar una esmena en defensa de l’amnistia amb la CUP

Respecte a les propostes relacionades amb l’habitatge que van tirar endavant, n’hi ha algunes a favor d’augmentar el parc públic. El ple també va instar el Govern, amb els vots del PSC, comuns i ERC, a “no facilitar” el macrocomplex turístic Hard Rock mitjançant la reducció de la fiscalitat del joc en els pressupostos del 2025. Sobre l’aeroport del Prat, la majoria dels diputats van donar llum verda a una proposta del PP que exigeix al Govern accelerar els treballs de la comissió tècnica per a l’impuls de la seua “ampliació”.

Aposta per ampliar el parc públic d’habitatges

El Parlament va instar el Govern a regular els lloguers de temporada amb els vots del PSC, ERC, comuns i la CUP. De fet, la Cambra va aprovar dos propostes de resolució en aquesta línia, registrades pels socialistes i els de Jéssica Albiach. A més, el ple va aprovar iniciatives a favor de limitar el preu del lloguer, regular els pisos turístics i el lloguer d’habitacions.