Dos cascos blaus ferits en un altre atac israelià a la força de pau al Líban

Almenys dos cascos blaus de la Força Interina de les Nacions Unides per al Líban (FINUL) van resultar ahir ferits en un nou atac executat per l’Exèrcit d’Israel contra el quarter general de la missió a la ciutat de Naqoura, situada al sud del Líban, segons va denunciar la mateixa missió, que va recordar que és el segon incident d’aquest tipus ocorregut en 48 hores.

La FINUL va denunciar en un comunicat que l’exèrcit israelià també va bombardejar l’entrada d’un búnquer de Labbouneh on es trobaven cascos blaus refugiats. L’atac va destruir vehicles i sistemes de comunicació.En el mateix comunicat, les Nacions Unides van explicar que soldats israelians van disparar contra les càmeres i els sistemes de vigilància de la base, i que també ho van fer contra altres instal·lacions de Ras Naqoura.Per la seua part, les Forces de Defensa d’Israel (FDI) van assegurar que l’incident d’ahir va ser “involuntari” i, encara que van prometre investigar “a fons” els fets, van sortir al pas de les crítiques al·legant que hi ha “un conflicte obert” en el qual el partit milícia Hezbollah utilitza “com a escuts” els cascos blaus.Així mateix, ahir, almenys nou persones van morir en nous bombardejos israelians contra localitats del sud del Líban, mentre que la milícia xiïta Hezbollah va reivindicar tres atacs amb drons i projectils contra el nord d’Israel.D’altra banda, més de cent països, entre aquests Espanya, han publicat una carta de suport al secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, després que Israel el declarés persona no grata sota l’argument que no hauria condemnat el recent atac a gran escala de l’Iran sobre Tel-Aviv.