Andorra investiga el fundador de la constructora Odebrecht per suborn

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La justícia d’Andorra indaga el fundador d’Odebrecht, Marcelo Odebrecht, el gegant brasiler de la construcció que va perpetrar la trama de suborns més gran d’Amèrica, per integrar un esquema que va pagar 237 milions d’euros en comissions il·legals a través d’una intricada troca societària i de comptes opacs en aquest país europeu, segons El País.

Una jutge d’Andorra investiga per aquests fets l’empresari Odebrecht i el seu conglomerat. Una mola que va arribar a ocupar 168.000 treballadors en 28 països i va fer de l’obra pública el seu principal negoci.Sota la denominació de causa Pernambuco, les indagacions que rastregen l’empresari i la seua companyia indaguen la comissió d’un possible delicte de blanqueig de capitals.El cas va aterrar als tribunals andorrans el 2015, quan es va intervenir per un presumpte delicte de blanqueig una de les dos entitats que va acollir els comptes xifrats creats per abonar les comissions d’Odebrecht, la Banca Privada d’Andorra (BPA). El Meinl Bank, entitat del país caribeny Antigua i Barbuda, va ser l’altre banc que va integrar el presumpte engranatge corrupte.Els suborns van anar a parar –segons els investigadors– a la butxaca de 145 dirigents, empleats públics i testaferros que van participar als processos d’adjudicació d’obra pública de la constructora a Equador, Perú, Panamà, Xile, Uruguai, Colòmbia, Brasil i Argentina. Així, l’engranatge de maletins va escatxigar Michel Temer (Brasil), Juan Manuel Santos (Colòmbia), Danilo Medina (República Dominicana), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) i Ollanta Humala (Perú). Els nous documents obtinguts, segons El País, revelen que la troca societària i de comptes per la qual van circular els diners de les comissions va moure més de 237 milions d’euros. Una de les dos mercantils utilitzades per Odebrecht per abonar suborns –la societat constituïda el 2005 a Antigua i Barbuda Klienfeld Services Ltd– va figurar com a titular d’un compte a la BPA que va rebre abonaments per valor d’aquesta última suma. La segona firma sense activitat a què va recórrer Odebrecht –la panamenya Aeon Group– es va utilitzar per obrir un compte a la BPA que va ingressar més de 71 milions.