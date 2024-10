Desfilada militar sense avions ni paracaigudistes per la pluja

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La forta pluja no va impedir ahir la celebració de la desfilada de la Festa Nacional d’Espanya, malgrat que els ciutadans que, desafiant el mal temps, es van atansar fins al passeig del Prado, no van poder gaudir del pas dels avions ni del salt paracaigudista. L’acte va estar presidit pels reis Felip i Letícia, acompanyats de la princesa Elionor, vestida amb l’uniforme de guàrdia marina de l’Escola Naval. La filla gran dels monarques va veure desfilar companys de l’Escola Naval Militar de Marín, a Galícia, on ara està formant-se. En total, 4.092 efectius de les Forces Armades, 473 dones, van participar en la marxa, en la qual també 166 vehicles motoritzats i 210 cavalls van recórrer els 1.540 metres que separen la plaça de Carlos V i la plaça de Colón. Els problemes de visibilitat provocats per la pluja no van donar treva i van obligar a cancel·lar l’exhibició aèria de la Patrulla Águila i el salt acrobàtic en paracaigudes amb la bandera. Les principals autoritats van presenciar la desfilada en una tribuna coberta a primera fila, en la qual es va refugiar la reina Letícia quan la pluja va anar a més. Van acudir-hi presidents autonòmics, entre els quals Salvador Illa, i la majoria de ministres. D’altra banda, no ho van fer la titular d’Hisenda, María Jesús Montero, i les d’Igualtat i Joventut, Ana Redondo i Sira Rego, respectivament.