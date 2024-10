Ernest Maragall, sobre el ninot de Junqueras : "L'origen no és Calàbria sinó Sant Vicenç dels Horts"

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'exlíder d'ERC a Barcelona Ernest Maragall ha situat l'autoria del polèmic ninot penjat d'un pont a l'entorn d'Oriol Junqueras. "L'origen no és Calàbria sinó Sant Vicenç dels Horts", ha dit en una entrevista a RAC 1 fent referència al poble de Junqueras. D'altra banda, Maragall ha acusat l'expresident d'iniciar converses amb Jaume Collboni de manera unilateral i sense avisar-lo i no es creu que Junqueras no sabés res dels cartells que relacionen els Maragall i l'alzheimer. L'informe intern del partit que ha fet públic RAC 1 revela que Junqueras sabia que era una acció de falsa bandera abans que sortís publicat al diari Ara tot i que fins ara l'expresident havia assegurat que se'n va assabentar per la premsa.

Maragall considera que l'informe intern del partit deixa clar els "rols" i "responsabilitats" de cadascú en el cas dels polèmics cartells contra al seva família. "Evidencia un descontrol intern i manca de claredat del funcionament normal d'una organització. L'informe deixa ben clar les límits d'aquest joc que va acabar sent horrible", ha afegit per després apostar per "repensar" la comunicació del partit.

També ha defensat que aquest fet no hauria de "contaminar" el conjunt de l'organització i ha lamentat que s'estigui utilitzant com a "eina de combat" en el marc del congrés del partit.

Després que l'exdirector de comunicació Tolo Moya hagi negat totes les acusacions i hagi assenyala Sergi Sabrià com el responsable de muntar la campanya B, Maragall ha respost que no vol entrar en polemitzar amb ell i s'ha remès a l'informe "independent" del partit. "Em remeto a la credibilitat de cadascú", ha afegit.

Pel que fa als contactes de Junqueras amb Collboni, Maragall veu "comprensible" que el president del partit tingui iniciativa però considera que és "preocupant" que no comparteixi mínimament les decisions. Segons ha dit, posa de relleu una manera determinada de fer les coses.

Maragall ha explicat que ell defensava que s'havia de fer una "negociació a fons" amb "compartides clares" a canvi de d'entrar al govern municipal. I ha contraposat aquesta actitud amb la de Junqueras, que, segons ha apuntat, va convertir la negociació en una "pura gestió de càrrecs". L'exlíder d'ERC a Barcelona ha assegurat que es va voler tancar un acord "sense contingut real".

Tot i que no votarà al congrés del partit ja que es va donar de baixa, Maragall s'ha situat al costat de la candidatura Nova Esquerra Nacional. Considera que Junqueras en aquests moments està en una "mirada de curt abast" pensant en perllongar una circumstància que "tot indica que s'ha acabat" però que ell no reconeix com acabada.

Preguntat directament per si sap qui és l'autor del ninot de Junqueras que va aparèixer penjat en un pont, Maragall ha respost que creu que ho sap però no ha volgut dir noms. "Només ho crec per tant seria imprudent i temerari", ha argumentat. Però sí que ha afirmat que no són les mateixes persones relacionades amb els cartells. "L'origen no és Calàbria sinó que l'origen està a Sant Vicenç dels Horts", ha conclòs.