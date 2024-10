Fiscalia recolza que s'indulti Oriol Junqueras del delicte de malversació

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La fiscalia va informar ahir a favor de concedir un nou indult a l’exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i als altres condemnats pel delicte de malversació de fons públics, els exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull, que continuen complint la pena d’inhabilitació que els va imposar el Tribunal Suprem. La petició d’indult, presentada per un particular el juliol passat, està seguint la tramitació habitual pel ministeri de Justícia, que passa per demanar l’opinió de la fiscalia i del tribunal sentenciador, que es nega a aplicar l’amnistia al considerar que la malversació per la qual els va condemnar es troba dins de les excepcions de la mateixa llei, ja que constitueix un tipus d’enriquiment personal expressament vetat a la llei.

En el seu escrit a favor de l’indult, la tinenta fiscal del Tribunal Suprem, Ángeles Sánchez Conde, diu que “aquest ministeri fiscal sosté que els fets objecte d’enjudiciament, que van donar lloc a la condemna per delicte de malversació d’Oriol Junqueras, són susceptibles de ser amnistiables perquè estan compresos dins dels actes que entren en l’àmbit objectiu de la llei d’amnistia”. Però conscient que “no és aquesta l’opinió de la sala”, afirma que “en la hipòtesi que l’opinió d’aquesta sala adquireixi fermesa i s’entengui que els fets que van determinar la condemna per malversació de la sentència no són susceptibles de ser amnistiats”, és procedent “la concessió de l’indult sol·licitat”. “No s’entén que l’esmentada persona no pot ser amnistiada i la llei sí que pot ser d’aplicació a aquells encara no enjudiciats i que no han estat objecte de condemna ni han començat a complir-la”, afirma la número 2 del Ministeri Públic.L’any 2021, el Govern de Pedro Sánchez va concedir un indult parcial als líders independentistes condemnats pel procés que va afectar les penes de presó, però no les d’inhabilitació absoluta per exercir càrrec públic.

Ordenen reobrir la investigació de l’espionatge amb Pegasus a Boye

■ L’Audiència de Madrid ha ordenat reobrir la investigació sobre el presumpte espionatge dut a terme amb Pegasus a Gonzalo Boye, advocat de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. Estima així el recurs d’apel·lació que va presentar la defensa de Boye contra la decisió del Jutjat d’Instrucció número 49 de Madrid d’arxivar el procediment el juny del 2023.D’altra banda, el jutjat 16 de Barcelona ha enviat al Tribunal Superior de Justícia la causa dels nou càrrecs de l’Associació Catalana de Municipis sobre les despeses de l’1-O perquè decideixi sobre l’amnistia. Per la seua banda, el jutjat argumenta que un dels investigats és aforat, el diputat de Junts David Saldoni, que va ser president de l’ACM entre el gener del 2018 i el setembre del 2019.