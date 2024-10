El PP basa la seua querella contra el PSOE en unes suposades entregues de diners a Ferraz

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz va donar trasllat a la Fiscalia Anticorrupció de la querella presentada en el seu jutjat pel Partit Popular contra el PSOE per presumpte finançament il·legal, suborn i tràfic d’influències, pas previ que ha de prendre el magistrat per a posteriorment, i ja amb l’informe del Ministeri Públic, decidir si admet a tràmit la querella o la desestima.

Ahir, el portaveu del PP, Borja Sémper, anunciava a les portes de l’Audiència Nacional la presentació d’aquesta querella al mateix jutjat que investiga el presumpte aconseguidor de la trama Koldo Víctor de Aldama per la seua presumpta participació en una altra trama de frau en el sector dels hidrocarburs.El portaveu popular indicava que s’estava davant d’“un escàndol d’unes dimensions encara desconegudes” que es va engreixant, amb referència a la informació periodística revelada per The Objective sobre un empresari que “afirma haver entregat en repetides ocasions bosses de diners en metàl·lic a la seu de Ferraz –la seu nacional del PSOE– a canvi de favors polítics”.El Partit Popular descarta presentar una moció de censura de moment, perquè no prosperaria. Tanmateix, Sémper va assegurar que ara per ara intentaran convertir la sessió de demà dimecres de control al Govern de Pedro Sánchez al Congrés en “un ple monogràfic sobre corrupció”.Per la seua part, el president del Govern central es va referir de forma indirecta a la iniciativa del PP afirmant que aquest partit “no té res a oferir” i que només li queda “soroll” i “polarització”.Més dura va ser la portaveu del Govern estatal, Pilar Alegría, que va recriminar al PP que presenti una denúncia i que ho anunciïn des d’una seu “pagada amb diner negre”.

La Fiscalia rebutja la querella de Begoña Gómez contra Peinado

La Fiscalia s’ha oposat que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid admeti a tràmit la querella que va interposar Begoña Gómez, dona del president del Govern central, contra el jutge Juan Carlos Peinado per presumpta prevaricació.El Ministeri Públic entén que en el cas de l’esposa del president s’han resolt recursos contra les seues queixes i que algunes de les seues acusacions són “meres apreciacions subjectives” però manté el seu suport que el magistrat sigui investigat per la querella interposada per l’Advocacia de l’Estat.

Interior reconeix que Transports li va donar el contacte de la trama

El director general de Coordinació i Estudis de la Secretaria d’Estat de Seguretat, José Antonio Rodríguez González, Lenin, va explicar ahir com a testimoni al jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno que instrueix el cas Koldo, que ell va rebre el contacte de l’empresa vinculada a la presumpta trama del gabinet de l’exministre de Transports José Luis Ábalos i que el seu paper es va limitar a transmetre’l a un altre excàrrec d’Interior, Daniel Belmar. Tanmateix, es va desmarcar de l’adjudicació d’un contracte de mascaretes per valor de 3,4 milions d’euros. La seua declaració es produeix uns dies després que la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil entregués un informe en el qual sol·licitava investigar Ábalos –aforat davant del Tribunal Suprem– pel seu “paper rellevant” en el cas.