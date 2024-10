L'informe intern d'ERC culpa l'exdirector de comunicació pels cartells de Maragall

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La crisi a ERC per l’existència d’una estructura B al partit continua sense resoldre’s i ahir va arribar a un nou nivell, després que un informe intern hagi situat l’exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, com a responsable directe del cas dels polèmics cartells contra els germans Ernest i Pasqual Maragall. La investigació, que va avançar RAC1, també acaba que l’expresident d’ERC i candidat a liderar el partit, Oriol Junqueras, sabia que aquest cas era un atac de “falsa bandera” abans que sortís publicat a la premsa, malgrat que el republicà sempre ha negat aquest extrem. A més, l’informe independent del partit, que ha portat a terme el responsable de compliment d’Esquerra, Xavier Mombiela, conclou que la formació no tenia una estructura paral·lela, sinó una empresa que feia campanyes sense el logotip del partit.

Detalla que Moya va ser l’encarregat de gestionar els cartells sobre l’Alzheimer de Pasqual Maragall, encara que no detalla qui va ser l’ideòleg de la campanya, i afegeix que Moya va incomplir les seues funcions perquè va perdre el control de la situació. Segons l’informe, fins a quatre persones afirmen que el mateix exdirector de comunicació d’ERC va confessar que aquesta campanya era responsabilitat seua. La investigació revela que existeix un xat en el qual persones vinculades al partit proposen idees per a les anomenades “campanyes de contrast”. Dies abans de l’aparició dels cartells s’envia un document per aquest grup. Es proposa “imprimir cartells amb la cara d’Ernest Maragall amb un missatge que es viralitzi”, i es parla de “jugar en campanya amb l’edat” del candidat a Barcelona. Segons l’informe, els fets es van posar en coneixement d’altres persones de la direcció del partit, com Junqueras. El republicà, que en aquell moment presidia el partit, va negar tenir cap tipus d’informació, i defensa que va saber que els cartells eren de la campanya B quan es va publicar als mitjans de comunicació.Moya va titllar ahir de “broma” la investigació d’ERC i, després de denunciar que se l’acusa sense tenir “ni una prova contra ell”, va assegurar que l’encarregat d’“estructurar i crear” la trama B del partit va ser l’exviceconseller Sergi Sabrià. A més, va assegurar que Marta Rovira i l’exvicesecretari de comunicació d’Esquerra, Marc Colomer, coneixien l’existència d’aquesta trama. “És un informe per tapar-se tothom, quedar bé i que no surti res”, va concloure.

“L’origen del ninot de Junqueras és Sant Vicenç dels Horts”

L’exlíder d’ERC a Barcelona i germà de Pasqual Maragall, Ernest Maragall, va situar ahir en l’entorn d’Oriol Junqueras l’autoria del ninot amb la cara de l’exlíder d’ERC penjat en un pont el 2019. “L’origen no és Calàbria, sinó Sant Vicenç dels Horts”, va dir en una entrevista a RAC1, referint-se a la seu d’ERC i al poble de Junqueras. Sobre els cartells contra la seua família, va assegurar que “no em crec que Junqueras no sabés res”. A més, va acusar l’expresident d’iniciar converses per unir-se al govern de Jaume Collboni a l’ajuntament de Barcelona sense avisar. En un altre ordre de coses, fonts d’ERC relaten que el xoc entre Junqueras i Marta Rovira es va accelerar el 2023, després que ell tanqués presumptament un pacte amb el PSC per governar la diputació de Barcelona sense debatre-ho abans. L’expresident d’ERC ho nega i assegura que va ser Rovira qui va accelerar l’acord.