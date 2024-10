La UE proposa centres de deportació a l'estranger

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, creu que la Unió Europea ha “d’explorar possibles vies” per a la creació de centres de deportació de migrants irregulars fora del territori comunitari mentre es resolen els seus casos a la Unió, una solució que portarà a la cimera de líders de la UE demà dijous a Brussel·les i que segueix la línia marcada en una carta de 14 països del bloc, entre els quals no hi ha Espanya però sí França, Itàlia i Alemanya, demanant d’accelerar les expulsions.

En l’escrit, Von der Leyen demana als caps d’Estat i de Govern europeus “continuar explorant possibles vies d’avenç” cap a la “idea de crear centres de retorn fora de la Unió Europea”, a l’estil de l’acord italià de repatriacions subscrit amb Albània.La Comissió Europea va aclarir que la legislació actual no permet crear centres de deportació en països fora de la UE per transferir-los a l’espera que es resolgui la seua expulsió definitiva al país d’origen, per la qual cosa qualsevol pas en aquesta línia exigiria primer una reforma de les regles de la Unió Europea.

Pla per utilitzar un aeroport com a centre d’acollida

L’aeroport de Ciudad Real podria dedicar les seues instal·lacions a ubicar un centre on allotjar immigrants adults provinents, fonamentalment, de fora de la Península, un extrem davant del qual el Govern de Castella-la Manxa es va mostrar “sorprès”. El mateix president castellanomanxec Emiliano García-Page va manifestar que no coneixia la proposta.D’altra banda, el ministeri de l’Interior investiga si alguns fluxos migratoris típics de la Mediterrània i de la ruta dels Balcans s’estan dirigint cap a les Canàries.