Declarada nul·la la sentència que va condemnar Puig Antich

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, va entregar ahir a la família del militant anarquista i antifeixista Salvador Puig Antich una declaració de Reconeixement i Reparació com a víctima del franquisme, rubricant la nul·litat de la sentència i el tribunal que el va jutjar. Puig Antich va ser l’últim pres executat mitjançant garrot el 2 de març del 1974 en mans del règim franquista.

“La nostra democràcia té entre les seues funcions i obligacions reparar els qui van ser víctimes de la dictadura. La nostra democràcia no és completa si no es reconeix i repara el mal”, va proclamar Torres durant l’acte, en el qual van ser presents les germanes de Salvador, Inmaculada, Montserrat, Carme i Merçona Puig Antich. Inmaculada va afirmar que porten 50 anys lluitant “per la dignitat” del seu germà Salvador. “Fa cinquanta anys que lluitem per la dignitat del nostre germà Salvador. Aquest moment és molt important per a nosaltres i estem emocionades i sense paraules”, va expressar en la cerimònia celebrada a Madrid.El ministre, dirigint-se a elles, va afirmar que la família “també és víctima, per haver-lo perdut des de tan jove” i que les sensacions, al recuperar la dignitat del seu germà potser són “agredolces”, perquè, “d’una banda, porten massa temps esperant, però, per una altra, les coses s’han col·locat al seu lloc”. Durant l’acte, es va donar lectura a la declaració de Reconeixement i Reparació, que indica que s’entrega el document pel qual s’atorga la condició de víctima del franquisme a Puig Antich i declara “la il·legalitat i la il·legitimitat del Consell de Guerra celebrat el 8 de gener del 1974 a Barcelona que el va condemnar”.Coincidint amb el 50 aniversari de la seua execució, durant el dia es van celebrar múltiples actes commemoratius a Catalunya per retre homenatge a la seua figura, entre els quals els organitzats a la mateixa presó en la qual va ser executat, la Model, o un a l’ajuntament de Barcelona.