Israel diu haver matat Yahya Sinwar, líder de Hamàs i cervell del 7 d’octubre

Yahya SinwarEuropa Press / Contacte / Yousef Masoud / via Europa Press

Publicat per agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

Israel va matar al màxim líder de Hamàs i cervell dels atacs del 7 d’octubre, Yahya Sinwar, l’home més buscat en l’ofensiva israeliana dins de la Franja de la Gaza, va confirmar la ràdio oficial de l’Exèrcit israelià. "Yahya Sinwar ha estat eliminat", va informar el mitjà oficial. La televisió pública Kan va difondre un missatge similar. La mort de Sinwar es va produir en combats entre tropes d’infanteria i milicians de Hamàs durant una patrulla rutinària ahir a la tarda a Rafah, extrem meridional de la Franja, segons mitjans israelians, citant fonts militars. L’Exèrcit va informar fa unes hores que durant les seues operacions militars a la Franja, sense especificar quan ni on, havia matat "tres terroristes" i estaven corroborant si un d’ells era Sinwar, mentre van assegurar que no hi havia ostatges israelians a la zona.

Mentre Israel esperava els resultats de l’ADN que confirmarien la seua mort, el ministre de Defensa, Yoav Gallant, va publicar en el seu compte de X una imatge amb els rostres ratllats dels assassinats Hasán Nasrallah i Mohamed Deif, líder d’Hizbulá i cap militar de Hamàs, respectivament, amb un rectangle negre, plantejant la incògnita sobre Sinwar. "Perseguiràs els teus enemics i davant de tu cauran a espasa", va escriure Gallant citant el versicle 26 del Levític. "Els nostres enemics no es poden amagar. Els perseguirem i els eliminarem" va afegir.

Nascut en un camp de refugiats de Jan Yunis, ciutat del sud de Gaza, Sinwar va ser elegit líder de Hamàs a Gaza el 2017 després de llaurar-se una reputació d’enemic acèrrim d’Israel i el passat 6 d’agost –després de l’assassinat a Teheran del llavors cap del buró polític, Ismail Haniyeh– va ser escollit per ocupar el màxim lloc a l’organigrama del grup islamista.

Representava la línia més dura i bel·ligerant del grup i està considerat per Israel el cervell dels atacs del 7 d’octubre de 2023 contra territori israelià en els quals van morir unes 1.200 persones i unes altres 250 van ser segrestades, el que el va convertir en l’home més buscat per Israel des d’aleshores i el va incloure en la llista de sancions de la UE. Sinwar haurien planejat minuciosament els atemptats del 7 d’octubre juntament amb el cap de les Brigades al Qasam, braç armat de Hamàs, Mohamed Deif, assassinat en un atac israelià el juny passat a Mawasi, sud de la Franja.

En el passat, Israel ha assassinat diversos importants líders de Hamàs: al fundador del grup, el xeic Ahmed Yasin, que estava en cadira de rodes, el març de 2004, i al seu successor Abdelaziz Rantisi, menys d’un mes després, així com a uns altres dos caps del braç armat, Salah Shehade (2002) o Ahmed Yabari (2012).