Participació rècord en la votació anticipada de les presidencials a Geòrgia

Les autoritats de l’estat de Geòrgia (Estats Units) van registrar dimarts una participació rècord durant la celebració de la votació anticipada de cara a les eleccions presidencials del 5 de novembre vinent amb més de 328.000 vots, fet que suposa més del doble que el 2020.“Així, amb el primer dia de votació anticipada, que ha batut rècords, i l’acceptació de vots en absència, hem emès més de 328.000 vots en total fins al moment”, va assenyalar Gabe Sterling, un membre de l’Oficina del secretari de l’estat de Geòrgia al seu compte de la xarxa social X.

Geòrgia és un dels estats clau per a aquestes eleccions, i és que l’expresident Donald Trump va perdre-hi per una diferència d’11.779 vots en els comicis de fa quatre anys, la qual cosa va provocar que el magnat i el seu equip intentessin pressionar per revocar els resultats estatals, la qual cosa l’ha portat a una imputació.Es dona el cas que un jutge d’aquest estat ha decidit detenir una norma nova que obliga els treballadors electorals a comptar a mà les paperetes. Aquesta decisió suposa una derrota per a Trump, els aliats republicans del qual van impulsar el canvi després que perdés aquest disputat estat el 2020.La regla ha merescut no només el rebuig del Partit Demòcrata de Geòrgia, sinó d’organitzacions i funcionaris públics que van mostrar la seua preocupació per la viabilitat d’aquesta proposta, que a més, al·legaven, podia obrir la porta a fraus.Tant Trump com la vicepresidenta, Kamala Harris, han portat a terme una intensa campanya en aquest estat a causa de la gran disputa que hi ha, i és que l’exmandatari lidera les últimes enquestes amb només un punt percentual de diferència.