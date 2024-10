Els centres de migrants fora de la UE divideixen els líders europeus

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els líders de la UE es van reunir ahir a Brussel·les envers el debat migratori de fons després de la proposta que va llançar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, de reflexionar sobre “fórmules innovadores”, com els centres per a la identificació i retenció de migrants il·legals en tercers països. La carta que Von der Leyen planteja deu àrees d’acció, inclosa la posada en marxa accelerada del pacte migratori i d’asil (que s’hauria d’aplicar el 2026) i treballar en formes “innovadores” contra la migració irregular, inclosa una reflexió sobre els centres de migrants fora de la UE. Hi ha qui defensa obertament l’aplicació accelerada del pacte, com Espanya, França i Alemanya. Altres com Polònia es mostren crítics amb la política europea de migració. En aquest sentit, la primera ministra d’Itàlia, Giorgia Meloni, i una desena de països comunitaris afins a la idea d’endurir el control migratori a la UE es van reunir abans de l’arrancada formal d’una cimera de líders a 27, per subratllar la necessitat que el bloc s’obri a solucions que defineixen com a “innovadores”, amb referència a centres de deportació fora de territori comunitari o sancions a països tercers que no acceptin els retorns.

Itàlia, que ja ha enviat un vaixell de migrants a Albània, on ha aixecat centres d’identificació i retenció, se sent avalada davant de la creixent presència a la Unió Europea de governs que comparteixen la seua visió migratòria.En referència a la guerra a Ucraïna, el seu president, Volodímir Zelenski, va afirmar que la majoria dels estats membres de la Unió Europea donen suport al pla de victòria ucraïnès, avisant que no recolzar-lo equival a donar avantatge a Rússia.