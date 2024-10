La justícia ordena el retorn dels migrants traslladats a Albània

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

Un tribunal de Roma ha declarat aquest divendres il·legal la reclusió a Albània dels migrants traslladats aquesta mateixa setmana des d’Itàlia i ha ordenat el seu retorn, sota l’argument que els països de procedència d’aquestes persones, Bangla Desh i Egipte, no poden considerar-se segurs.

El govern italià va contractar aquesta setmana un vaixell militar amb 16 sol·licitants d’asil que havien d’esperar a Albània la resolució dels seus respectius casos. Poc després del trasllat, ja es va ordenar la tornada de dos possibles menors i d’altres tants declarats vulnerables a la seua arribada.

Ambdues catalogacions invalidaven la seua possible reclusió, en virtut d’un acord que estableix també que només podien ser traslladats a sol albanès migrants procedents de països segurs. La secció migratòria del Tribunal de Roma ha entès que tampoc no es dona aquest requisit per als que són encara a Albània, segons la cadena RAI.

"Els dos països dels quals procedeixen els migrants, Bangla Desh i Egipte, no són segurs", diu la sentència, en la qual s’al·ludeix a una interlocutòria previa del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 4 d’octubre. En l’esmentada interlocutòria, el TJUE incideix que el dret comunitari prohibeix designar com segur un tercer país si no es pot catalogar com a tal a tot el seu territori i per al conjunt dels seus ciutadans.

En aquest sentit, la cort de Roma ha determinat l’anul·lació de l’ordre de detenció policial dictada contra els migrants --almenys quatre, segons la sentència--, cosa que implica per tant que no poden quedar detinguts. Afirma que només a Itàlia hi ha garantida la llibertat que tenen de dret.

El govern ja havia avançat que recorreria qualsevol possible bloqueig judicial a aquest programa i així ho ha confirmat el ministre de l’Interior, Matteo Piantedosi, que ha reconegut el "desafiament" que suposa per a un Estat conciliar d’una banda el "sacrosant" dret d’asil amb la necessitat de celeritat en els procediments.

Piantedosi ha dit no obstant que "respecta" la sentència, igual com el seu company d’Exteriors, Antonio Tajani, que confia que els jutges no busquin "reescriure" les lleis i "impedeixin que l’Executiu faci la seua feina", segons l’agència de notícies AdnKronos.

La política de Meloni

L’inici d’aquest programa de trasllats va suposar la posada en marxa d’un dels plans estrella del govern de Giorgia Meloni per combatre la immigració irregular i dissuadir futures arribades. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, va advocar aquesta setmana per estudiar el pla italià per a la seua possible expansió a l’àmbit de la UE, en vigílies d’un Consell Europeu que va establir les bases per estudiar "noves maneres" de reduir la immigració.

Poc després que sortís a la llum la sentència, Meloni, de visita a Jordània i el Líban, ha carregat a les xarxes socials contra els principals partits opositors per intentar que Brussel·les obri un expedient a Itàlia per enviar migrants a Albània, una "vergonya" segons la seua opinió. "Alguns partits italians estan instant a Europa a sancionar al seu propi país i als seus propis ciutadans amb l’únic objectiu d’atacar políticament a aquest govern", ha lamentat.

La secretària del Partit Democràtic, Elly Schlein, ha emfatitzat que el pronunciament del Tribunal de Roma evidencia que l’acord amb Albània "viola la llei", mentre ha aprofitat per tornar a criticar l’elevat cost dels trasllats --"18.000 euros cada un"--, diners que "podrien haver-se utilitzat en atenció sanitària".

Per la seua part, el líder del Moviment 5 Estrelles (M5S), Giuseppe Conte, ha parlat de "desastre" i "estafa" per part del Govern. Considera que el trasllat a Albània és en realitat "un anunci", un "joc" polític que no evita que centenars de migrants continuïn arribant cada dia a l’illa de Lampedusa.