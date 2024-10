Israel desatén la pressió internacional per a una treva a Gaza i manté l'ofensiva

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va assegurar ahir que la mort del líder de Hamas i cervell dels atacs del 7 d’octubre, Yahya Sinwar, no suposa el final de la guerra a la Franja de Gaza, malgrat que líders mundials com el president dels EUA, Joe Biden, o el canceller alemany, Olaf Scholz, han fet una crida a aprofitar aquest moment per avançar cap a un alto el foc. “M’agradaria dir-ho de nou, de la manera més clara: Hamas ja no governarà Gaza. Aquest és el començament de l’endemà de Hamas i aquesta és una oportunitat perquè vosaltres, els residents de Gaza, finalment us allibereu de la seua tirania”, va assegurar en un discurs en hebreu, en el qual va confirmar la mort de Sinwar. “A Gaza, a Beirut, a tota la regió, la foscor retrocedeix i la llum sorgeix”, va dir, abans d’enumerar els cognoms de sis líders i comandants de Hamas i la milícia xiïta libanesa Hezbollah assassinats per Israel en els últims mesos.

Netanyahu va publicar un altre vídeo gravat en anglès, en què va fer servir un to menys taxatiu, i va assegurar que la mort del líder de Hamas “no és el final de la guerra a Gaza, sinó el començament del final”. En aquesta ocasió, es va dirigir directament als gazians per afirmar que “aquesta guerra pot acabar demà” si “Hamas diposita les armes i torna els nostres ostatges”.Mentrestant, Joe Biden i Olaf Scholz van coincidir a defensar que la mort de Sinwar en mans de l’Exèrcit israelià obre la porta que s’avanci en el camí cap a la pau a la Franja de Gaza. “És una oportunitat perquè es busqui un sender cap a la pau, per a un futur millor a Gaza sense Hamas”, va assegurar el cap de la Casa Blanca, que va descriure la mort de Sinwar com “un moment de justícia”. Es va pronunciar així durant una trobada a Berlín amb el canceller alemany, que va afirmar que ara existeix “una perspectiva tangible per a un alto el foc”.D’altra banda, la comissió independent de l’ONU que examina la situació dels Territoris Palestins va concloure que tots els països estan “obligats” a “no reconèixer les reivindicacions territorials o sobiranes” efectuades per Israel sobre les zones que actualment manté “ocupades il·legalment”. De fet, va subratllar que han de treballar per posar-hi fi.

La UE respondrà si Pyongyang combat contra Ucraïna

La Unió Europea va avisar ahir que respondrà a Corea del Nord si intervé en la invasió russa d’Ucraïna, després que el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, alertés que 10.000 efectius nord-coreans són en territori ocupat per Rússia i estan a punt per combatre al costat de les tropes russes. “Això suposaria un augment significatiu de la relació militar amb Rússia, desafiant encara més el dret internacional, i il·lustra una vegada més que és Rússia la que escala la guerra”, va assegurar el portaveu d’Exteriors, Peter Stano.Per la seua part, la intel·ligència sud-coreana va afirmar que Corea del Nord ja ha desplegat forces especials a la ciutat russa de Vladivostok.D’altra banda, el president dels EUA, Joe Biden, va instar a Berlín a no desistir en el suport Ucraïna fins que no s’aconsegueixi una pau “justa i duradora” i prevalgui la “dignitat humana” davant la invasió de les tropes del president rus, Vladímir Putin. Així es va pronunciar a Berlín, on es va reunir amb el canceller alemany, Olaf Scholz, el premier britànic, Keir Starmer, i el president francès, Emmanuel Macron. El president rus, Vladímir Putin, va assegurar que no permetrà que Ucraïna adquireixi armes nuclears “sota cap circumstància”.

El grup islamista avisa que “matar els nostres líders no significa la fi”

Hamas va advertir ahir Israel que la mort dels seus líders “no significa ni el final del moviment, ni el de la lluita del poble palestí”. La milícia islamista palestina, que va confirmar la mort de Yahya Sinwar, va defensar que el seu és “un moviment d’alliberament dirigit per persones que busquen la llibertat i la dignitat, i això no es pot eliminar”, i va advertir que “el nostre destí és o la victòria o el martiri”. El líder de Hamas a la Franja de Gaza, Khalil al-Hayya, va insistir que la mort de Sinwar i els seus predecessors no fa més que “augmentar la força, la solidesa i la determinació del moviment Hamas” i la “resistència” de la població palestina a “continuar al seu camí i ser fidels a la seua i als sacrificis”.Mentrestant, el partit-milícia libanès Hezbollah va anunciar una “nova fase” en la lluita contra l’“agressió israeliana” arran de l’ús “per primer cop de drons explosius i míssils guiats de precisió” contra posicions de les tropes d’Israel, que podria provocar una recrudescència del conflicte.