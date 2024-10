Rebutjada la querella de Sánchez contra el jutge Peinado per especular

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va rebutjar ahir per unanimitat la querella per prevaricació que va presentar el president espanyol, Pedro Sánchez, contra el jutge Juan Carlos Peinado, que dirigeix la investigació contra la seua esposa, Begoña Gómez. El president va denunciar, mitjançant una querella presentada per l’Advocacia de l’Estat en nom seu, que el jutge va prevaricar per obligar-lo a declarar en persona a la Moncloa al juliol, quan la llei l’habilita a fer-ho per escrit. El TSJM va criticar la postura de l’Advocacia de l’Estat i va considerar que la querella té un “caràcter especulatiu” i “obeeix a l’intent de tergiversar” el delicte de prevaricació. Un dels jutges del tribunal, Jesús María Santos, va emetre un vot particular per afegir que, a la seua manera de veure, la denúncia suposa “un exercici abusiu del dret”. Va afirmar que s’hauria d’obrir peça separada per investigar si hi va haver mala fe processal per part de Sánchez al presentar aquesta querella. Fonts de l’Executiu espanyol van assegurar que respecten la decisió del tribunal, malgrat que no comparteixen els seus arguments. A més, van assegurar que la interlocutòria inclou “manifestacions inusuals i innecessàries”.

D’altra banda, el jutge Peinado, que investiga la dona de Sánchez per presumptes delictes de corrupció en els negocis i tràfic d’influències, ha citat com a testimoni el 18 de novembre l’exconseller madrileny Juan José Güemes, a qui una directiva de l’Institut d’Empresa ha assenyalat com la persona que va donar l’ordre de contractar Begoña Gómez a la institució.

Feijóo veu el Govern central “en un punt de no retorn”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar ahir que Pedro Sánchez es troba en un “punt de no retorn” referent als casos de presumpta corrupció que amenacen el seu Govern. “Això no ha fet més que començar”, va asseverar després de reunir-se amb empresaris alemanys a Berlín. “Espanya necessita projectes estructurals, però el principal projecte que té el Govern és sobreviure. És evident que Espanya té un conjunt de problemes a l’agenda, però lamentablement l’agenda que més preocupa el Govern central és la judicial”, va censurar. També va afirmar que el fet que el fiscal general de l’Estat estigui “sota sospita en una banqueta davant del Tribunal Suprem” és una cosa que ha “trencat qualsevol tipus de frontera”.El portaveu del PP, Borja Sémper, va afirmar que “la moció de censura avui a Espanya és més necessària que mai”, i va lamentar que Junts i PNB no estiguin “incòmodes amb la corrupció”.

El líder del PSOE recolza el fiscal general i exigeix a Ayuso dimitir

El president espanyol, Pedro Sánchez, va expressar el seu suport al fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, després que el Tribunal Suprem li hagi obert una causa per revelar presumptament secrets del nòvio de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, a qui es va referir com “delinqüent confés”. Així es va pronunciar dijous a la nit, quan va exigir la dimissió d’Ayuso i va defensar que García Ortiz “va fer la seua feina”. Per una altra banda, el conseller madrileny de Presidència, Miguel Ángel García, va assenyalar Sánchez com el “presumpte autor intel·lectual” del “delicte” comès pel fiscal general.