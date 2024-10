Cuba pateix una nova apagada total, la segona en 24 hores

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Cuba va tornar ahir a quedar-se completament a les fosques després de fallar el procés de recuperació del Sistema Elèctric Nacional (SEN) que divendres va patir una primera apagada total per una avaria en una central termoelèctrica. Llavors es va iniciar el procés de reenergització i arrancada, creant de forma gradual algunes àrees amb corrent en certs punts del país, amb l’objectiu d’anar ampliant-les i connectant-les entre si per poder arribar fins a les centrals termoelèctriques i reiniciar-les. Però una nova “desconnexió total” va malmetre els petits avenços. Aquest és el cim d’una crisi energètica que s’arrossega des de fa anys i que s’ha agreujat en les últimes sis setmanes pel dèficit de combustible –fruit de la falta de divises per importar-lo– i de les freqüents avaries a les obsoletes centrals termoelèctriques del país, de factura soviètica. Al llarg d’aquesta última setmana es van registrar apagades parcials, per la qual cosa el Govern de l’illa va posar en marxa mesures de contingència que inclouen la paralització de tota activitat laboral no indispensable.

Les freqüents apagades danyen l’economia cubana –que el 2023 es va contreure un 1,9% i es troba encara per sota dels nivells del 2019– i impulsen el descontentament social en una societat afectada per una crisi econòmica agreujada en els últims anys.