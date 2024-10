Israel intensifica els atacs contra Gaza després de les peticions per acordar un alto el foc

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va intensificar ahir la seua ofensiva a la Franja de Gaza, malgrat les crides i les pressions internacionals per acordar un alto el foc després de la mort del líder de Hamas i cervell dels atemptats del 7 d’octubre, Yahya Sinwar. Almenys una quarantena de persones van perdre la vida i desenes més van resultar ferides en diversos atacs per part de les forces israelianes sobre els camps de refugiats de Jabalia, el més gran de la Franja, i Maghazi, la majoria dones i nens. Els tancs israelians també van envoltar i van disparar contra els tres principals hospitals del nord, crucials per atendre els ferits d’aquesta zona: l’Indonesi, el Kamal Adwan i l’Al-Awda. “L’ocupació israelià està intensificant els atacs contra el sistema de salut al nord de la Franja de Gaza, a l’assetjar i atacar directament els tres hospitals del nord durant les últimes hores”, va denunciar un portaveu del ministeri de Sanitat gazià, que va confirmar la mort de dos dels pacients ingressats a l’Indonesi “com a resultat del setge, del tall d’energia i de subministraments mèdics”. Almenys 42.519 persones han mort a la Franja de Gaza víctimes de l’ofensiva militar llançada per Israel fa més d’un any, en resposta als atemptats perpetrats per Hamas el 7 d’octubre i que es van saldar amb uns 1.200 morts i prop de 250 segrestats.

L’ofensiva per part d’Israel va continuar també al Líban, on el seu Exèrcit va anunciar una incursió sense precedents a la zona sud, on elements de la 98a Divisió “han destruït un quarter general” de les milícies de Hezbollah. L’atac va estar comandat per forces de l’Equip de Combat de la Setena Brigada, que també van inutilitzar una sala d’operacions per a punts d’observació que vigilaven ciutats libaneses. L’Exèrcit va confiscar a més “armes de combat, inclosos projectils de míssils Kornet, dispositius explosius i llançacoets”, va indicar el portaveu en àrab, el coronel Avichay Adraee, en un comunicat, sense donar detalls sobre el lloc exacte de l’operació.

Les tropes israelianes van atacar els principals hospitals del nord de Gaza, que es troben al límit

El portaveu de l’Exèrcit va aprofitar per emetre una nova alerta de desplaçament forçat per a la població del sud de Beirut, concretament la que viu al voltant de dos edificis del barri de Haret Hreik, que es preveia que serien l’objectiu d’un imminent atac israelià a l’entendre que estan ocupats per milícies de Hezbollah.

Un dron impacta a prop de la residència privada de Netanyahu

El domicili del primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, a Cesarea va ser objectiu la matinada passada d’un atac amb un avió no tripulat que no va deixar víctimes, segons va denunciar l’oficina del mandatari. L’aparell, segons les primeres investigacions, hauria partit des del Líban, però cap grup no es va atribuir ahir l’atac, que va coincidir amb una onada massiva de coets llançats per Hezbollah contra diverses zones d’Israel. Un responsable del Govern israelià va denunciar que “l’Iran ha intentat matar el primer ministre”, amb referència a les milícies de Hezbollah, considerades com l’extensió al Líban de la República Islàmica. En la mateixa direcció va apuntar Netanyahu. “Els agents de l’Iran que van intentar assassinar-me a mi i a la meua dona van cometre un amarg error”, va manifestar. “Això no ens dissuadirà a mi ni a l’Estat d’Israel de continuar la guerra de ressorgiment contra els nostres enemics.”