Moncloa rebat les acusacions del PP i exigeix el cessament d'Ayuso

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern espanyol i el PP es van llançar novament ahir durs retrets a compte dels casos de suposada corrupció que han escatxigat les dos parts. El ministre de Transformació Digital, Óscar López, va assegurar que el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, “no tindrà credibilitat per parlar de corrupció” fins que no exigeixi la dimissió de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i el “seu entorn” per convertir la capital espanyola “en l’epicentre de la corrupció i el fang”. A més, va assegurar que Feijóo ha rellevat Pablo Casado al capdavant del PP per “tapar la corrupció” de la presidenta madrilenya.

Per la seua part, el vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local del PP, Elías Bendodo, va destacar la “doble clatellada” que el Tribunal superior de Justícia de Madrid ha donat al president del Govern, Pedro Sánchez, al rebutjar divendres la seua querella contra el jutge que investiga la seua dona, Begoña Gómez, per presumpta corrupció en els negocis i tràfic d’influències. Va assegurar que amb aquesta decisió s’ha “recordat a Sánchez que trepitja la separació de poders” i va acusar el president d’utilitzar l’Advocacia de l’Estat “com un bufet familiar”.Mentrestant, l’expedient d’expulsió del PSOE contra l’exministre José Luis Ábalos segueix el seu curs després que aquest remetés al partit la documentació necessària per a la seua defensa. Tanmateix, Ferraz considera que ha quedat desactualitzada després de l’últim informe de l’UCO de la Guàrdia Civil, que li atorga un paper clau en el cas Koldo i el deixa a punt de la imputació.